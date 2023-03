Nowa partnerka Stramowskiego naucza o... seksie. "To nie jest akt, a styl życia"

Piotr Stramowski po rozstaniu z Katarzyną Warnke związał się z inną kobietą, która naucza w sieci o... seksie. "To nie jest akt, a styl życia" – czytamy w jednym z jej postów na Instagramie.

Piotr Stramowski po rozstaniu z Katarzyną Warnke znalazł szczęście u boku innej kobiety. fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Nowa ukochana Piotra Stramowskiego, Natalia Krakowska chętnie dzieli się swoimi refleksjami w mediach społecznościowych

Ostatnio podjęła temat seksu. Rozpisała ten temat z naukowego punktu widzenia i podzieliła się wskazówkami

O życiu miłośnym Piotra Stramowskiego zrobiło się głośno. A to za sprawą nagłego rozpadu związku z długoletnią partnerką Katarzyną Warnke. Para ogłosiła, że rozstanie było ich wspólną decyzją. Potem w wywiadach oboje wspominali, że nie żywią do siebie urazy, a życzą jak najlepiej. Mają też razem córkę i dzielą się opieką nad nią.

Niedługo później w sieci pojawiły się wspólne zdjęcia aktora z inną kobietą. Stramowski pod koniec stycznia na premierę filmu "Pokusa" zabrał tajemniczą blondynkę, której nie szczędził czułości. Internauci szybko odkryli, że jego nową sympatią jest Natalia Krakowska.

Nowa dziewczyna Stramowskiego o seksie

Kobieta była kiedyś scenografką, a obecnie jest neuromentorką. Na jej oficjalnej stronie możemy wyczytać, że od 2018 roku tworzy międzynarodowe kursy, warsztaty i terapie z zakresu zdrowia psychicznego, samorozwoju i neurowellness.

"Pomagam w łamaniu schematów systemowych dla pełnego życia i prosperującej marki" – tak pisze o sobie na Instagramie. W swoich postach porusza różne kwestie od związków po lęki. Chętnie podejmuje też temat seksu.

"Tak jak już kiedyś pisałam – sex nie jest aktem, a stylem życia, a dobry sex to efekt uboczny dbania o siebie nawzajem, rozmawiania ze sobą i nawiązywania prawdziwej, bliskiej i intymnej relacji. (+ Filmy porno kłamią, a każdy lubi co innego). (...) Stosunek, jeśli robiony dobrze może być świetnym narzędziem do regulowania układu nerwowego i zwiększania codziennej satysfakcji" – czytamy w jednej z jej publikacji.

Krakowska uważa, że "nasze podejście do seksu ma podłoże w tym, jak się o nim dowiedzieliśmy i jak zostaliśmy go nauczeni". Podkreśliła też, że "warunkiem odczucia pełni przyjemności" jest to, aby "organizm czuł się bezpiecznie, spokojnie, zaakceptowany".

Podzieliła się swoją wiedzą naukową i podsunęła obserwatorom kilka wskazówek. "Zwracając uwagę na różne aspekty neurobiologiczne, możesz łatwiej zauważyć, w którym obszarze występuje u Ciebie rozregulowanie i zacząć podejmować kroki, żeby je naprawić (np. mam złe wspomnienia z poprzednich razy więc to pewnie hipokamp wrzuca mi nieprzyjemne wspomnienia w trakcje, utrudniając mi rozluźnienie LUB wstydzę się odrzucenia, przez co nie pozwalam sobie odpuścić kontroli wszystkiego, co się dzieje)" – tłumaczyła.

Warnke o nowej partnerce Stramowskiego

Dodajmy, że Katarzyna Warnke przyznała ostatnio w programie "Dzień Dobry TVN", iż nie czuje się ofiarą rozstania ze Stramowskim. Wspomniała przy tym o jego nowym związku.

– Chciałabym złożyć publicznie protest, ponieważ uważam, że za długo już patrzymy na rozwód jako na nieszczęście. Absolutnie jest co świętować. Przeżyliśmy ze sobą fantastyczny czas, mamy córkę. W tej chwili Piotr wszedł w nowy związek. Powiem tak: jeżeli ktoś chce mi sprawić przyjemność, mówiąc źle o nim czy jego partnerce, to jest odwrotnie, ponieważ jest to moja nowa rodzina. To jest rodzina mojego dziecka – podkreśliła.

Zdradziła też, co myśli o nowej partnerce Stramowskiego. – Tutaj trzeba się pogodzić z nową rzeczywistością a poza tym, życzę mojemu dziecku kochanej macoszki i chcę, żebyśmy sobie przybijały piątkę na leżakach na wakacjach. To nie jest tak, że to jest mój wysiłek w stosunku do tej sytuacji, tylko to jest moje marzenie. Ja chcę, żeby było dobrze i żeby wszyscy byli szczęśliwi – podsumowała aktorka.