Kuriozalna sytuacja na spotkaniu Tuska w Bytomiu. "Zamknij się"

Agnieszka Miastowska

Donald Tusk w piątek potkał się z mieszkańcami Bytomia, którzy mogli zadawać pytania liderowi PO. W pewnym momencie jeden z mężczyzn zaczął wykrzykiwać do polityka "zamknij się". – Jeszcze raz powie pan do mnie "zamknij się", to poproszę, żeby wyszedł pan z sali – odpowiedział mu Tusk.