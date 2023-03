Messi bohaterem zaskakującego transferu? Argentyńczyk miał obrać jasny cel

Rosną szanse, że w następnym sezonie zobaczymy w jednej drużynie Roberta Lewandowskiego i Lionela Messiego. Jak informuje Santi Aouna, dziennikarz francuskiego Foot Mercato, Argentyńczyk jest coraz bardziej zainteresowany powrotem do Barcelony. I to już latem tego roku.

Lionel Messi drugi raz z rzędu odpadł w barwach Paris Saint-Germain na etapie 1/8 finału Ligi Mistrzów. Fot. Christophe Ena/Associated Press/East News

Lionel Messi jest piłkarzem Paris Saint-Germain od lata 2021 roku

Argentyńczyk zdobył upragnione mistrzostwo świata na MŚ 2022

W barwach Barcelony Messi m.in. czterokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów

Choć światową piłką nożną rządzą wielkie pieniądze, w niektórych przypadkach trudno jest sobie wyobrazić danego zawodnika w innym klubie. Tak przez ponad 20 lat było z gwiazdą Barcelony, argentyńskim geniuszem Lionelem Messim. Kiedy w 2021 roku doszło do rozstania Argentyńczyka z Dumą Katalonii, trudno było uwierzyć, że to faktycznie się stało.

Klubem, który spełnił gigantyczne oczekiwania finansowe Messiego okazało się wówczas Paris Saint-Germain. Katarskie pieniądze przekonały napastnika, że warto spróbować innego otoczenia, wynosząc się ze stolicy Katalonii. Messi robił to jednak ze łzami w oczach.

Jako zawodnik PSG argentyński wirtuoz nie odniósł jednak żadnych spektakularnych sukcesów. Messi, mając obok siebie takie gwiazdy, jak Kylian Mbappe czy Neymar, nie był w stanie dać Paryżowi upragnionego pucharu Ligi Mistrzów.

Messi rozczarował w Champions League

Kilkanaście dni temu paryżanie pożegnali się z najbardziej elitarnymi rozgrywkami UEFA, przegrywając wyraźnie w dwumeczu z Bayernem Monachium.

"Strzeliłeś 18 bramek i masz 16 asyst w tym roku, ale przeciwko rywalom pokroju Angers i Clermont? W meczach, które się liczą, znikasz całkowicie!" – krytykował Argentyńczyka Jerome Rothen, były piłkarz m.in. PSG i AS Monaco.

"Widzieliśmy, co Messi robił podczas mundialu. Obserwowałem jego ruchy, jego zaangażowanie. To było zupełnie coś innego niż teraz. Granie dla reprezentacji to jest szczególna rzecz, ale powiem wprost: Słuchaj, szanuj trochę klub ze stolicy, gdzie cię utrzymują na pozycji i pensji, jakiej chciałeś. PSG ci pomogło. W klubie myślano, że Messi da zwycięstwa drużynie. Ale on tego nie robi, nie pomaga" – dodawał zirytowany Rothen.

Krytyka to jedno, a rozmowy o nowym kontrakcie Messiego, to drugie. Umowa Argentyńczyka z paryskim klubem wygasa w czerwcu 2023 roku.

Lewandowski będzie grał razem z Messim?

Nie jest wykluczone, że jeśli Argentyńczyk zdecyduje się opuścić Paryż, to... wróci do Barcelony. O zakulisowych rozmowach Messiego z ukochanym klubem mówi się od dłuższego czasu. Kolejne potwierdzenie można przeczytać z doniesień Santiego Aouny.

Dziennikarz francuskiego portalu Foot Mercato twierdzi, że powrót Messiego do Barcelony to jedna dwóch najbardziej prawdopodobnych opcji na lato tego roku. PSG zaoferowało nową umowę Argentyńczykowi, ale ten ma mieć wątpliwości, czy chce wiązać się z Paryżem na kolejny sezon. Projekt kierowany przez Xaviego Hernandeza, kolegę z boiska, jest intrygujący dla najlepszego piłkarza świata ostatnich dekad.

Problemem są rzecz jasna pieniądze. Barcelona musiałaby zapewnić wysoki kontrakt Messiemu, co jest pierwszym i podstawowym kłopotem Dumy Katalonii. Lider LaLiga musiałby sprzedać kilku zawodników, żeby zabezpieczyć odpowiednie środki na transfer Argentyńczyka.

Nawet jeśli mówilibyśmy o podpisaniu kontraktu, nie ma mowy o transakcji bezgotówkowej. Barcelona zdaje sobie z tego faktu sprawę i choć z pewnością chciałaby mieć Messiego ponownie w zespole, to nie będzie to łatwe zadanie.

Polscy kibice mogą jednak zacierać ręce. Zobaczyć Argentyńczyka w jednej drużynie z Robertem Lewandowskim, to by było coś naprawdę dużego.