Renata i jej 19-letnia córka wyszły na spotkanie i nie wróciły. Krewni błagają o pomoc

Krewni poszukują 19-letniej Wiktorii Majchrzak i jej 40-letniej matki Renaty. Obie kobiety ostatni raz były widziane w poniedziałek 13 marca. Od tego czasu urwał się z nimi kontakt, a ich telefony nie są aktywne. "Istnieje zagrożenie zdrowia i życia" – podkreśla Fundacja "Na Tropie" im. Janusza Szostaka, zajmująca się poszukiwaniem osób zaginionych.

Renata Majchrzak i Wiktoria Majchrzak ostatni raz były widziane w poniedziałek 13 marca Fot. Fundacja Na Tropie im. Janusza Szostaka

We Wrocławiu zaginęły 19-letnia Wiktoria Majchrzak i jej matka Renata Majchrzak

Ostatni raz były widziane w poniedziałek 13 marca w godzinach porannych

Osoby, które mają jakiekolwiek informacje o zaginionych kobietach, proszone są o przekazanie ich policji

Wrocław. Zaginęły matka i córka

Jak informuje Fundacja "Na tropie" im. Janusza Szostaka, trwają poszukiwania Renaty i Wiktorii Majchrzak. Pochodząca z Zielonej Góry i mieszkająca na stałe we Wrocławiu 19-letnia Wiktoria oraz jej 40-letnia matka Renata ostatni raz były widziane w godzinach porannych w poniedziałek 13 marca 2023 roku.

Obie kobiety wyszły wówczas z domu przy ul. Karola Olszewskiego położonego we wrocławskiej dzielnicy Biskupin na spotkanie w sprawie pracy. Od tego czasu nie nawiązały one kontaktu ze swoją rodziną, nie wróciły również do miejsca zamieszkania. Ich telefony są nieaktywne.

Zaginięcie Renaty i Wiktorii Majchrzak. Apel o pomoc

"Istnieje zagrożenie zdrowia i życia" – alarmują przedstawiciele fundacji, do których zgłosiła się z prośbą o pomoc rodzina zaginionych kobiet. Osoby, które są w posiadaniu jakichkolwiek informacji na temat zaginionych kobiet, proszone są o kontakt z Fundacją "Na Tropie" im. Janusza Szostaka bądź z Komisariatem Policji Wrocław Śródmieście pod numerem telefonu 47 871 43 58.

Wiktoria Majchrzak ma 175 centymetrów wzrostu, ok. 55 kilogramów wagi, blond włosy oraz brązowe oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w grubą czarną kurtkę i białe buty Nike Air Force 1 sięgające do kostki.

Z kolei Renata Majchrzak ma blond włosy i ok. 175 centymetrów wzrostu, jest przy tym szczupłej budowy ciała. Na jej prawej dłoni znajduje się tatuaż korony. W dniu zaginięcia ubrana była w długą zieloną kurtkę oraz czarne botki.