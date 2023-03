Zgubna obietnica Macrona. Sondaże pokazują, że to może być koniec obecnego rządu we Francji

K ontrowersyjna decyzja Emmanuela Macrona o podniesieniu wieku emerytalnego doszła do skutku, co wywołało wiele protestów w całej Francji. Zgromadzenie Narodowe we Francji będzie głosować nad wotum nieufności dla rządu w związku z przeforsowaniem reformy emerytalnej przez gabinet premier Elisabeth Borne.