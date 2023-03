P ogłębia się globalny kryzys klimatyczny. Średnie temperatury na świecie rosną, wzrasta też zanieczyszczenie powietrza. Mimo to w Polsce nie słabnie trend zabetonowywania przestrzeni miejskich. Trawniki, parki i drzewa zastępowane są chodnikami, asfaltowymi ścieżkami i budynkami. Czy tak rzeczywiście powinna wyglądać nowoczesna, reprezentacyjna przestrzeń miejska? Co powinny zrobić lokalne władze, aby zapobiec trawieniu miast przez chorobę, jaką jest betonoza? Odpowiedzi na to pytanie szuka Jolanta Szymańska, która debiutuje w roli prowadzącej odcinki z cyklu „Miasta z dobrą energią” w nowym sezonie podcastu E.ON Talks. W pierwszym odcinku gościnią Jolanty Szymańskiej jest Ilona Gosk - dyrektorka zarządzająca w Fundacji Sendzimira.





E.ON Talks: Walka z „betonozą”, czyli jak zazieleniać polskie miasta

Artykuł promocyjny E.ON Polska S.A.

Pogłębia się globalny kryzys klimatyczny. Średnie temperatury na świecie rosną, wzrasta też zanieczyszczenie powietrza. Mimo to w Polsce nie słabnie trend zabetonowywania przestrzeni miejskich. Trawniki, parki i drzewa zastępowane są chodnikami, asfaltowymi ścieżkami i budynkami. Czy tak rzeczywiście powinna wyglądać nowoczesna, reprezentacyjna przestrzeń miejska? Co powinny zrobić lokalne władze, aby zapobiec trawieniu miast przez chorobę, jaką jest betonoza? Odpowiedzi na to pytanie szuka Jolanta Szymańska, która debiutuje w roli prowadzącej odcinki z cyklu „Miasta z dobrą energią” w nowym sezonie podcastu E.ON Talks. W pierwszym odcinku gościnią Jolanty Szymańskiej jest Ilona Gosk - dyrektorka zarządzająca w Fundacji Sendzimira.