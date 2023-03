"Co to ma być! Z Najmanem przegrać?". Ostra reakcja partnerki Jóźwiaka po walce [WIDEO]

Nagranie z gali High League 6 po przegranej walce Pawła Jóźwiaka z Marcinem Najmanem obiegło sieć. Kamery uchwyciły ostrą reakcję partnerki prezesa Fight Exclusive Night. "Co to ma być! Z Najmanem przegrać?" – słyszymy.

Jóźwiak na w sumie trzy stoczone pojedynki w freak fightach, dwa ostatnie przegrał. W sobotę (18 marca) jednogłośną decyzją sędziów to Najman był od niego lepszy. Po gali na kanale High League zostało opublikowane nagranie. Możemy na nim zobaczyć, co działo się za kulisami. Wśród fanów, którzy czujnie śledzą materiały z gal, kontrowersje wywołało zachowanie partnerki prezesa Fight Exclusive Night.

Kobieta, gdy jej ukochany siedział zmęczony w oktagonie po przegranej walce, podeszła do niego, kucnęła i wykrzyczała: – Co to ma być? Z Najmanem przegrać? Wstawaj!

Widzowie nie kryli rozczarowania. "Mentalnie i fizycznie wykończony prezes FEN otrzymał jeszcze zj***e od partnerki, że przegrał z Najmanem", "Paweł trzymaj się. Wspieram" – czytamy w komentarzach.

Na tę publikację zareagował sam zainteresowany. "Ania mnie wspiera jak może. Emocje wzięły górę po przegranej walce. Moja ekipa była pewna, że decyzja będzie dla mnie. Nikt nie lubi przegrywać, tym bardziej, jak mało brakowało do zwycięstwa. Pozdrawiam wszystkich" – napisał Jóźwiak.

Co jeszcze działo się 18 marca na katowickim Spodku?

Gala High League 6 przyniosła widzom wiele emocji. Chwilę grozy przeżywali ci, którzy widzieli zakończenie tzw. walki wieczoru. Marcin Dubiel pokonał Jarosława "paszaBicepsa" Jarząbkowskiego po efektownej akcji, której efekt mógł jednak zmrozić krew w żyłach. Dubiel doprowadził bowiem rywala do utraty przytomności.

Na powtórkach widać było, że Jarząbkowski przez dłuższą chwilę nie do końca wiedział, co się dookoła niego dzieje.

Wyniki High League 6 przedstawiają się następująco:

Lexy Chaplin pok. Paulinę Hornik przez nokaut techniczny w 2. rundzie

Paweł "Tybori" Tyburski pok. Denisa "Bad Boy" Załęckiego przez dyskwalifikacje

Mateusz "Don Diego" Kubiszyn pok. Dawida "Crazy" Załęckiego przez jednogłośną decyzję sędziów – walka w formule K-1 w małych rękawicach

Denis Labryga pok. Konrada Karwata przez TKO (podbródkowy i ciosy w parterze) w 1. rundzie

Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk pok. Kacpra "Ludwiczka" Bociańskiego przez jednogłośną decyzję sędziów

Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak pok. Michała Cichego przez jednogłośną decyzję sędziów

Roger Salla pok. Mateusza "Haribo" Gąsiewskiego przez TKO (uderzenia) w 1. rundzie

Marcin Dubiel pok. Jarosława "paszaBicepsa" Jarząbkowskiego przez poddanie w 1. rundzie

Marcin "El Testosteron" Najman pok. Pawła "Prezesa FEN" Jóźwiaka przez jednogłośną decyzję sędziów

Dodajmy, że kolejna gala High League odbędzie się 17 czerwca. Miejscem zmagań będzie krakowska Tauron Arena.