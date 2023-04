Top 5 miejsc na niedrogie wakacje we Włoszech i Hiszpanii. Zadbaj o domowy budżet

Choć w zdecydowanej większości sytuacji życiowych króluje zasada "może być albo tanio, albo dobrze – obu tych elementów nie da się połączyć", to na szczęście od tej reguły są i wyjątki... Jednym z nich są idealne wakacje na południu Europy, gdzie ceny jedzenia na miejscu często są nieco niższe niż w Polsce!

Sycylia, Włochy Fot. mat. prasowe

Przepis na niedrogie wakacje w najbardziej magicznych miejscach Włoch oraz Hiszpanii jest banalnie prosty: wystarczy z odpowiednim wyprzedzeniem skorzystać z zakładki "Okazje" na eSky.pl, czyli naszej ulubionej platformy do organizacji lotów, city breaków i wakacji.

W ten sposób – lekko, łatwo i przyjemnie – możemy zafundować sobie najbardziej ekscytującą podróż życia, wydając na nią niemal 1/3 mniej, niż ktoś, kto do identycznego wyjazdu nie podszedł równie sprytnie.

Lubisz konkrety? Przygotowaliśmy dla ciebie pięć przykładów, uwzględniających nasze ulubione miejscówki na półwyspach Iberyjskim oraz Apenińskim (oraz u jego wybrzeży).

Alicante

Świetna baza dla osób odkrywających dopiero uroki wakacji w Hiszpanii, która zachwyci zarówno pary bez dzieci, jak i całe rodziny. Co gwarantuje Alicante? Są to m.in.: słoneczna pogoda, piaszczyste plaże, no i przepyszna kuchnia, na czele z najlepszymi owocami morza.

Dzięki eSky.pl tanie loty do Alicante znajdziesz już od 560 zł w obie strony.

Walencja

Trzecie co do wielkości miasto Hiszpanii, ulokowane we wschodniej części kraju, tuż nad bajecznym Morzem Balearskim. Jeżeli chcesz przekonać się, jak wygląda idealny wypoczynek w "śródziemnomorskich okolicznościach przyrody", koniecznie musisz odwiedzić to miejsce przynajmniej raz w życiu.

Takie loty w obie strony? Znajdziesz je już od 620 zł w obie strony.

Bari

Ten kierunek turystyczny w południowej części Włoch, będący świetnym wyborem dla każdego, niezależnie od wieku (tak, rodziny z dziećmi są tutaj również bardzo mile widziane). Stolica prowincji Bari i regionu Apulia ma do zaoferowania m.in. niepowtarzalną architekturę, rewelacyjną kuchnię, ciepłe Morze Adriatyckie, no i – a jakże! – dużo, ale to bardzo dużo słońca.

Dzięki eSky.pl tanie loty do Bari znajdziesz już za 257 zł w obie strony.

Sycylia

Marzysz o tym, aby poczuć, na czym tak naprawdę polega dolce vita? To łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać: wystarczy trwający zaledwie trzy godziny lot, aby dotrzeć na tę kolorową włoską wyspę, która oszałamia wszystkie zmysły. Piękna przyroda, powalające na kolana widoki, urokliwe miasteczka, jedyne w swym rodzaju cytryny i pomarańcze – oto niewielka część atrakcji, które znajdziesz na Sycylii.

Tanie loty już od 270 zł w obie strony.

Materiał powstał we współpracy z eSky.pl