Atrium Oliva. Zainwestuj w siebie, wybierając miejsce, w którym możesz się odstresować

T empo życia i wszechobecny hałas – z tym mierzy się prawie każdy, kto mieszka w dużym mieście. Skala stresu jest jeszcze większa, jeśli mamy odpowiedzialne stanowisko. Badania ZenBusiness nie pozostawiają wątpliwości. Co czwarty manager określił swoją pracę jako wyjątkowo stresującą. Co na to wpływa i wreszcie ‒ jak sobie z tym poradzić?