Jest już nowa płyta Depeche Mode! "Memento Mori" to powrót kultowego brzmienia

Fani Depeche Mode z pewnością nie zapomnieli o premierze nowego – i tym samym piętnastego – albumu brytyjskiego zespołu zatytułowanego "Memento Mori". Od piątku Depesze mają okazję kupić płytę ich ulubionej kapeli. Ten krążek to powrót do korzeni.

Gdzie można przesłuchać nową płytę Depeche Mode "Memento Mori"? Fot. JOHN MACDOUGALL / AFP / East News

W piątek brytyjski zespół Depeche Mode wydał nowy album studyjny zatytułowany "Memento Mori", który porusza kwestię śmiertelności

Płyta Dave'a Gahana i Martina Gore'a zbiera pozytywne recenzje wśród krytyków, którzy podkreślają, że legendarna kapela powróciła do swoich korzeni

Gdzie można przesłuchać ich 15. krążka?

Depeche Mode wydany 15. album - "Memento Mori"

Depeche Mode zapowiedzieli premierę "Memento Mori" podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Berlinie w październiku minionego roku. Ogłosili również, że wystartują z trasą koncertową i tym samym zawitają do Polski. Koncert odbędzie się 2 sierpnia na warszawskim Stadionie Narodowym.

Dave Gahan i Martin Gore przyznali, że w trakcie nagrywania "Memento Mori" czuli obecność swojego przyjaciela i dawnego członka grupy, Andy'ego Fletchera, który zmarł w maju 2022 roku, a przyczyną jego śmierci było rozwarstwienie aorty.

Na piętnastym krążku legendarnego zespołu znalazło się dwanaście utworów. Pierwszym singlem promującym album studyjny była piosenka "Ghosts Again" wypuszczona w lutym bieżącego roku.

"Memento Mori" zbiera pozytywne recenzje wśród krytyków, którzy podkreślają, że Gahan i Gore wrócili do swoich dawnych korzeni. "'Ghosts Again' jest najlepszym singlem pary - zwięzłą i mocną medytacją o śmiertelności. (...) Wokal Gahana nieustannie skacze od opery do gadziego i elektro-popowego Freddiego Mercury'ego" – taką opinię wystawił płycie brytyjski dziennik "The Guardian".

"Uznanie śmiertelności definiuje większość płyty, ale nigdy nie wydaje się to ciężkie, ani nawet ponure. Niektóre utwory brzmią optymistycznie. (...) W 'Memento Mori' stawka wydaje się większa niż kiedykolwiek" – skomentował popularny muzyczny miesięcznik "Rolling Stone".

Gdzie można przesłuchać "Memento Mori" Depeche Mode?

Wszystkie piosenki z "Memento Mori" można przesłuchać w serwisie YouTube lub na portalach streamingowych takich jak Spotify. "Zdecydowanie najlepszy album od 2005 roku. Brzmi jak pierwotny styl Depeche Mode z przełomu lat 80. i 90. Uwielbiam ich" – ocenił jeden ze słuchaczy.

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, Depeche Mode powstał w 1980 roku. Początkowo kapela składała się z Dave'a Gahana, Martina Gore'a, Vince'a Clarke'a i Andy'ego Fletchera. Po odejściu Clarke'a do zespołu dołączył Alan Wilder. Odtąd zespół działał jako kwartet. Tak było aż do 1995 roku. Potem Brytyjczycy występowali jako trio. "Martin Gore, który pisze większość piosenek, kocha amerykański blues i country. A Dave odnalazł się w jazzie. Ja jednak prawdopodobnie na zawsze będę wierny prostym popowym melodiom i lekkości, która za nimi stoi" - powiedział Andy Fletcher. Ostatni raz na żywo w Polsce mogliśmy go zobaczyć w 2018 roku na koncercie Depeche Mode na festiwalu Open'er.

Przypomnijmy, że zespół Depeche Mode nagrał poprzednią płytę w 2017 roku. "Spirit" był więc ostatnim albumem, na którym pojawił się Fletcher.

Czytaj także: https://natemat.pl/477122,bluzy-maty-w-ogniu-krytyki-cene-wysmial-peja-ale-mlody-raper-odpowiedzial