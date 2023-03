Rollercoaster w pogodzie. Na termometrach 20 stopni, ale zaraz wróci mróz i śnieg

To już prawie koniec marca, ale nie koniec wiosny: pogoda da nam jeszcze popalić. W piątek w niektórych częściach Polski termometry pokażą nawet 20 stopni, ale już w poniedziałek czeka nas gwałtowne ochłodzenie. Miejscami spadnie nawet śnieg. Jak długo mróz z nami zostanie?

Pogoda w Polsce. Jeszcze wrócą przymrozki fot. STANISLAW KOWALCZUK/East News // screen: windy.com

Noc z czwartku na piątek była wyjątkowo ciepła. Również w piątek w większości kraju jest pochmurnie, ale nie zimno. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą około 10 stopni Celsjusza na wybrzeżu, od 11 stopni w Warszawie. W Małopolsce będzie w piątek jeszcze cieplej: nawet 20 stopni.

Czy to oznacza, że do Polski wreszcie na dobre zawitała już wiosna? Niestety nie. "Jak na wiosnę w Polsce przystało, w najbliższych dniach w pogodzie czeka nas dynamika i dużo zmian" – zapowiadają synoptycy z IMGW.

Pogoda na koniec marca: znów zaskoczenie. Wracają mrozy

Pierwsze pogorszenie pogody przyjdzie w weekend: w sobotę w wielu regionach popada deszcz, a na Pomorzu prognozowane są nawet burze z deszczem i wiatr, który osiągnie do 70 km/h. Termometry pokażą około 10 stopni w centralnej Polsce i do 16 stopni na Podkarpaciu oraz w Małopolsce, gdzie wciąż będzie najcieplej. Podobna pogoda utrzyma się w niedzielę: z tą różnicą, że z południowego zachodu zacznie wiać silniejszy wiatr.

Ale już poniedziałek przyniesie prawdziwy powiew mrozu. Temperatura znacznie spadnie: najzimniej będzie w województwie zachodnopomorskim: termometry pokażą tam tylko 3 stopnie Celsjusza. Nieco cieplej, ale wciąż chłodno – w okolicach 6-7 stopni – będzie w południowej Polsce. Na wschodzie możemy się spodziewać opadów deszczu, a na zachodzie deszczu ze śniegiem, a przejściowo także samego śniegu. Śnieg spadnie także w górach.

Im dalej w tydzień, tym zimniej: we wtorek wróci temperatura na minusie: termometry wskażą do -3 stopnie na Suwalszczyźnie, ale i w reszcie kraju będzie niewiele cieplej. W Gdańsku, Warszawie, Bydgoszczy czy Poznaniu: wszędzie tam temperatura spadnie do ok -2 st. poniżej zera.

Mróz i silne porywy wiatru. Kiedy przyjdzie ocieplenie?

Już teraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla powiatów lęborskiego, słupskiego, wejherowskiego i puckiego.

"W strefie nadmorskiej prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h-45 km/h, w porywach do 75 km/h" – ostrzegają synoptycy. Dodają też, że środa w całym kraju nadal będzie pochmurna z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy spadnie do nawet -3 stopni, a w dzień w większości regionów termometry pokażą od 4 do 8 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, a nad morzem osiągnie prędkość do 70 km/h.

Czwartek przyniesie pewne ocieplenie. "Jeszcze na wschodzie i północy możliwy deszcz ze śniegiem, na zachodzie już tylko opady deszczu. Temperatura w nocy od -1 stopnie Celsjusza na północy do 5 stopni na południowym zachodzie. W dzień temperatura od 4°C do 8°C. Wiatr nadal porywisty, zachodni" – podaje IMGW.