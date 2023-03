Harry Potter zostanie ojcem! Radcliffe i jego partnerka spodziewają się dziecka

Wszyscy doskonale znają go z roli Harry'ego Pottera. Okazuje się, że aktor Daniel Radcliffe niebawem po raz pierwszy zostanie ojcem. Z najnowszych medialnych doniesień wynika, że jego partnerka Erin Darke jest w ciąży.

Daniel Radcliffe i Erin Darke zostaną rodzicami. Fot. Invision/Invision/East News

Odtwórca Harry'ego Pottera z serii filmów na podstawie bestsellerowych książek J.K. Rowling będzie miał dziecko

Daniel Radcliffe i Erina Darke od lat są w związku. Ponoć niedawno ogłosili bliskim, że będą rodzicami

Harry Potter będzie tatą! Radosna nowina obiega media

Wieści o tym, że Daniel Radcliffe i Erin Darke będą mieli dziecko pojawiły się w zagranicznych mediach. "Daniel i Erin nie mogliby być bardziej szczęśliwi z powodu narodzin dziecka. Są absolutnie podekscytowani i nie mogą się doczekać, aby stać się trzyosobową rodziną" – przekazała osoba z bliskiego otoczenia pary portalowi "The Mirror".

– Niedawno powiedzieli swoim rodzinom i przyjaciołom. To niesamowicie ekscytujący czas – dodało źródło serwisu. Wiadomość o powiększeniu rodziny filmowego Harry'ego Pottera potwierdził także jego menadżer.

Przypomnijmy: ostatnimi czasy Radcliffe w wywiadach mówił o tym, że chciałby mieć potomstwo. Wspominał nawet o tym, jak planuje wychowywać swoje dzieci. Opowiadał o swojej karierze, która miała też ciemne strony.

Choć miał sławę i pieniądze, to w końcu dopadły go problemy ze zdrowiem psychicznym i popadł w nałóg. – Najszybszym sposobem na to, by zapomnieć, że wszyscy mnie obserwują, było upijanie się. A gdy byłem już pod wpływem, wpadałem w panikę, że zostanę zdemaskowany, więc piłem jeszcze więcej, by zagłuszyć ten lęk – powiedział w programie "Off Camera with Sam Jones" w 2019 roku.

Jednocześnie przyznał, że jeśli jego dzieci chciałaby pracować w branży filmowej, to byłoby to dla nich z pewnością cudowne miejsce. – Jeśli będę miał dzieci, z pewnością chciałbym, żeby były blisko planów zdjęciowych, bo to doprawdy cudowne miejsca. Sam nadal uwielbiam grać. Ale zdecydowanie nie chciałbym, żeby moje dziecko stało się sławne. To część tej pracy, której powinno się unikać za wszelką cenę – wyznał w jednym z wywiadów.

Historia miłości: Daniel Radcliffe i Erin Darke

Serce filmowego Harry'ego Pottera od dekady jest już zajęte. W 2013 roku na planie dramatu "Na śmierć i życie" poznał Erin Darke, która także jest aktorką. Mieli tam do zagrania scenę erotyczną.

– Najprawdopodobniej była to miłość od pierwszego wejrzenia, przed którą żadne z nich nie zamierzało się bronić. Totalnie się zakochał – wyznała osoba z najbliższego otoczenia pary.

Jednak o ich związku fani dowiedzieli się dopiero rok później. Mówiło się, że "są parą i prowadzą ciche i zwyczajne życie na Manhattanie". Należą jednak do tych gwiazd, które nie opowiadają o prywatności szerszemu gronu.

Z medialnych doniesień wynika jednak, że zakochany aktor w ubiegłym roku kupił swojej ukochanej pierścionek. Czy ich związek wkroczył na kolejny poziom? Być może. Zagraniczne portale donoszą też, że Dark i Radcliffe planują ślub. Starają się jednak wszystko zachować w tajemnicy, bo ma być to ceremonia prywatna.