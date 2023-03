Mata dotrzymał obietnicy. Przekazał dużą sumą organizacji pomocowej

W ubiegłym roku Mata obiecał parę rzeczy w ramach swojej "kampanii prezydenckiej". Raper zapowiedział m.in., że wesprze Monar kwotą 420 tys. złotych. Organizacja właśnie potwierdziła otrzymanie tych pieniędzy.

Mata przekazał Monarowi dużą kwotę. Fot. YouTube/ SBM Label

Mata rok temu "zapowiedział" start w wyborach prezydenckich w 2040 roku.

W ramach swojej "kampanii prezydenckiej" złożył parę obietnic, m.in. wpłacenie 420 tys. złotych na konto Monaru.

Organizacja właśnie potwierdziła wpłynięcie takiej kwoty na swoje konto.

"Obietnice wyborcze" Maty

W lipcu ubiegłego roku Mata zamieścił nagranie, na którym zapowiedział, że weźmie udział w wyborach prezydenckich w 2040 roku. Trudno powiedzieć, czy był to performance, czy za ponad 15 lat rzeczywiście zobaczymy jego nazwisko na liście wyborczej, faktem jednak jest, że podczas ogłoszenia raper złożył kilka obietnic.

Młody Matczak zapowiedział m.in. przekazanie 420 tys. złotych Monarowi. – Zrozumiałem, że jedyną drogą do zmiany w niesprawiedliwym prawie nie jest idealizacja hehe ziółka, tylko długofalowe uświadamianie społeczeństwa. Dlatego będę działał dalej z fundacją 420 i dlatego przeznaczam drugie 420 tys. zł na organizację MONAR, która jako jedna z niewielu organizacji w Polsce zajmuje się profilaktyką i leczeniem uzależnień – słyszymy w przemówieniu Matczaka.

Monar potwierdził otrzymanie pieniędzy od Młodego Matczaka

Wciąż nie wiadomo, czy raper żartował, czy nie na temat swojego startu w wyborach, faktem jednak jest, że pieniądze Monarowi przekazał, o czym na Facebooku oficjalnie poinformował ośrodek w Głoskowie. Mata ponadto odwiedził rzeczony Monar oraz inaugurował otwarcie sfinansowanej przez siebie nowoczesnej siłowni. Raper razem z ośrodkiem stworzył także edukacyjny projekt.

"Pamiętacie lipcową deklarację Michała Matczaka 'Maty', który zobowiązał się do wsparcia Stowarzyszenia Monar? Śpieszymy donieść, że słowo ciałem się stało. Ruszyły prace nad naszym wspólnym projektem edukacyjno-profilaktycznym! Oprócz Maty i jego ekipy, do zespołu kreatywno-merytorycznego, koordynowanego przez Marię Banaszak, dołączyli specjaliści psychoterapii uzależnień: Natalia Czapla, Agnieszka Grzelka, Katarzyna Lewandowska i Adam Nyk" – czytamy na Facebooku Monaru.

"Pierwszy dzień wiosny był idealną okazją do inauguracji projektu. Wystartowaliśmy tam, gdzie wszystko się zaczęło – w pierwszym Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Monar w Głoskowie – Monar Głosków, w którym Mata sfinansował przeprowadzenie generalnego remontu i zakupił kompletne wyposażenie nowoczesnej siłowni dla pacjentów!" – napisano dalej.

"To właśnie tam, w ramach akcji promowania zdrowego trybu życia, odbył się pierwszy w historii wspólny trening, do którego Michał dołączył wraz ze swoim trenerem personalnym 'Włodarem'. Wszystko odbyło się pod okiem Michała Lachowicza, który wycisnął z nas ostatnie poty. Była moc! Ciąg dalszy nastąpi. Watch this space" – dodano na koniec.