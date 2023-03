Teoria granatowej pościeli podbiła TikToka. "Ostateczny dowód na niewierność partnera"

Jak rozpoznać faceta zainteresowanego wyłącznie seksem? Pustego, niewartego twojej uwagi bawidamka? Psychologowie wyróżniliby konkretne zachowania, ale TikTok jak zwykle podaje odpowiedź dość szokującą. Zgodnie z teorią, która od kilku dni krąży na portalu, prawdziwym red flag w relacji z facetem jest... kolor jego pościeli. "Jeśli jest granatowa – uciekaj". Serio. Do takich wniosków doszły użytkowniczki TikToka. Co takiego zrobiła im akurat granatowa pościel?

Oznaki niewierności – granatowa pościel. Teoria pościeli podbiła TikToka Pexels

O teorii granatowej pościeli pierwsza powiedziała amerykańska aktorka, potem została podłapana przez TikTokerki

Kobiety twierdzą, że granatowa pościel świadczy bardzo źle o jej właścicielu

Ma wskazywać na faceta rozwiązłego, który nie dba o higienę

Teoria granatowej pościeli – dowód na niewierność

"Granatowa pościel to sygnał ostrzegawczy"– powiedziała w rozmowie z portalem InsideHook aktorka Mary Beth Barone. "Wspólnym wątkiem jest to, że wszyscy oni są niedojrzali i stawiają na niezobowiązujące relacje" – powiedziała o mężczyznach, którzy mają właśnie taki kolor pościeli.

Trudno stwierdzić czy "teoria granatowej pościeli" była zjawiskiem znanym, które aktorka jedynie nazwała, czy po prostu wymyśliła teorię, której zwolenniczki nagle wyrosły jak grzyby po deszczu. Faktem jest, że jej słowa odbiły się szerokim echem na TikToku. I nie tylko.

Filmiki omawiające case granatowej pościeli pojawiły się także na Facebooku i w innych mediach społecznościowych. Na TikToku #navysheets został użyty ponad 700 tys. razy. Portal "The Knowledge" opisując w artykule zjawisko, użył odważnego tytułu: "Nigdy nie ufaj facetowi z granatową pościelą". Dlaczego jednak granatowa pościel świadczy źle o mężczyźnie? Trzymajcie się mocno, to was zaskoczy. "Mężczyźni uważają, że ciemna pościel wymaga rzadszego prania. Rzadsza potrzeba prania pościeli może z kolei oznaczać ogólny brak troski i zainteresowania. A to nie są wyznaczniki dobrego faceta" – powiedziała prekursorka teorii pościelowej Mary Beth Barone, która twierdzi, że niektórzy właściciele granatowej pościeli piorą ją nawet raz w roku.

Szerzej teorię analizują TikTokerki, które wyjaśniają, jak względy higieniczne łączą się z rozwiązłością seksualną i niewiernością. Clue w tym, że na granatowej pościeli nie widać dobrze zabrudzeń, a więc można ją prać rzadziej. Oznacza to, że mężczyzna jej używający nie dba o higienę, co oznacza także, że nie stara się dla swojej partnerki.

Co więcej, rzadziej zmienia pościel, a więc większe prawdopodobieństwo, że możesz trafić do łóżka kogoś, kto po poprzedniej partnerce nie zmienił pościeli. Inna użytkowniczka TikToka wskazuje, że do pościelowych grzeszków doliczyć można także brak dodatkowej poduszki dla gościa.

Nagle odezwały się też TikTokerki, które w teorii pościelowego fuckboya rozpoznały swojego niewiernego ex i przekonują, że zdecydowanie każdy facet posiadający pościel w tym kolorze ma coś do ukrycia.

"Opisałaś mojego byłego. Czemu ja dopiero teraz to zauważyłam?" – skomentowała jedna z użytkowniczek.

"Właśnie opisałaś mojego chłopaka" – stwierdziła kolejna.

Jedna z użytkowniczek TikToka nagrała nawet filmik pod tytułem "Dlaczego niewierni faceci mają granatową pościel?", w którym podkreśla, że dzisiaj nie randkowałaby z mężczyzną, który takową posiada.

Jak to zwykle bywa w odpowiedzi do absurdalnego trendu, pojawiły się filmiki użytkowników, którzy zupełnie się z nim nie zgadzają lub go wyśmiewają. Między innymi mężczyzn, którzy z dumą pokazują swoją granatową pościel i tłumaczą swój wybór względami estetycznymi, jak i kobiet, które same dla swoich partnerów wybrały taki kolor pościeli. Nie brak jednak także nagrań mężczyzn, którzy swoją pościel wyrzucają do śmieci, żeby podkreślić, że nie utożsamiają się z niewiernością. Kolejny TikTokowy trend poruszył więc internautów.