W Wielkanoc sypnie śniegiem. Synoptycy nie mają dobrych wiadomości

Wielkanoc w tym roku przypada 9 kwietnia. Niestety, podobnie jak co roku, nie należy spodziewać się prawdziwej wiosny. Będzie dość chłodno, a miejscami może spaść deszcz, a nawet śnieg.

W Wielkanoc będzie dość chłodno. Fot. Dominik Gajda/REPORTER/windy.com

Jaka pogoda będzie w Wielkanoc? Synoptycy nie mają dobrych wieści

Będzie raczej dość chłodno, a niewykluczone są opady, w tym przelotne śniegu

Dopiero w kolejnych dekadach kwietnia pogoda będzie stopniowa się polepszać

Pogoda na kwiecień i Wielkanoc

Jak to wygląda dokładnie? W pierwszej dekadzie kwietnia pojawią się przymrozki, ale w dzień temperatura będzie się wahać od 5 do 9 st. C. Jednak na początku kwietnia będzie jeszcze chłodniej – ok. 1-3 st. C. Jeśli chodzi o samą Wielkanoc, to miejscami może być nawet 10 st. C. Opady, w tym deszczu i śniegu: będą pojawiać się regularnie, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski.

Druga dekada kwietnia przyniesie podobną pogodę, ale powoli będzie coraz cieplej. Temperatura wahać się będzie pomiędzy 10-15 st. C, a w czasie pojedynczych dni nawet ok. 20 st. C. Mogą pojawić się też przymrozki i dni z niższą temperaturą. Po 10 kwietnia będzie więcej opadów i burz – szczególnie na południu, a najrzadziej na Pomorzu.

W ostatniej dekadzie kwietnia na krótko będzie chłodniej, ale stopniowo z dnia na dzień temperatura będzie rosnąć – i pod koniec miesiąca nie powinno być chłodniej niż 15 st. C, a czasami nawet 20 st. C.

Dopiero na przełomie maja i kwietnia będzie naprawdę ciepło

Na przełomie kwietnia i maja na południu i zachodzie kraju termometry mogą pokazać nawet 25 st. C. Nagłe ocieplenie przyniesie jednak opady i burze.

Także z innej prognozy na Wielkanoc wynika, że święta będą raczej chłodne, możliwy są także opady deszczu. Jak informowaliśmy, Wielka Sobota będzie pod znakiem zachmurzenia i opadów deszczu. Temperatura będzie wynosić od 8 stopni Celsjusza w północno-wschodniej części Polski do 13 stopni na południowym wschodzie.

Z kolei w niedzielę znacznie się ochłodzi. Według prognoz temperatura ma wynosić od 6 stopni Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie do 10 stopni na Podkarpaciu. Na południu możemy spodziewać się nawet burz.

Poniedziałek, tak jak sobota, będzie pochmurny i deszczowy. Temperatura wówczas wyniesie maksymalnie 9 stopni Celsjusza w południowo-wschodniej części Polski. Z kolei jedynie 3 stopnie termometry wskażą w północno-wschodniej części kraju.