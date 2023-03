Kaczyński pojedzie na "pielgrzymkę" do Wadowic. Prezes PiS szykuje nowe uderzenie

Jarosław Kaczyński po kilkumiesięcznej przerwie wznowi objazd po Polsce – a pierwszym przystankiem na trasie prezesa PiS będą Wadowice. W mieście narodzin Jana Pawła II zamierza on wziąć udział w obchodach rocznicy śmierci papieża.

Pierwszym przystankiem wznowionej trasy Jarosława Kaczyńskiego po Polsce będą Wadowice Fot. Piotr Molecki/East News

Jarosław Kaczyński w najbliższą niedzielę pojawi się w Wadowicach

Prezes PiS weźmie udział w uroczystościach z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II

Kaczyński wróci na spotkania z wyborcami po kilkumiesięcznej przerwie

Kaczyński w Wadowicach

We wtorek sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski zdradził, że Jarosław Kaczyński po dłuższej przerwie wróci na trasę nieoficjalnej kampanii przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi zaraz po świętach wielkanocnych. Teraz jednak okazuje się, że prezesa PiS będzie można spotkać na oficjalnym wydarzeniu już w najbliższy weekend.

W niedzielę 2 kwietnia PiS wraz ze środowiskami prawicowymi oraz kościelnymi przygotowuje marsze w obronie imienia i wartości papieża Jana Pawła II. Poseł partii rządzącej Tomasz Poręba zdradził, że jej lidera będzie można spotkać w Wadowicach – mieście narodzin Karola Wojtyły.

– Już w najbliższą niedzielę będzie w Wadowicach. Tam jest szykowany koncert w dzień, kiedy będziemy czcić Ojca Świętego w rocznicę jego śmierci – powiedział polityk w Polsat News.

Podkreślił przy tym, że członkowie PiS z niecierpliwością oczekują na powrót Kaczyńskiego na spotkania z wyborcami. Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach przechodził on rekonwalescencję po zabiegu ortopedycznym z grudnia zeszłego roku. Według informacji opublikowanych przez Onet przerwa Kaczyńskiego miała niespodziewanie przedłużyć się z powodu zakażenia sepsą.

– Dzięki niemu wygrywaliśmy wiele wyborów, on jest nam bardzo potrzebny. Potrzebujemy Jarosława Kaczyńskiego, na pewno będzie aktywnie w tej kampanii obecny – zadeklarował Tomasz Poręba.

Dokument TVN24 o papieżu

Wznowienie aktywności Kaczyńskiego akurat 2 kwietnia nie jest przypadkowe. Wszystko bowiem wskazuje na to, że partia rządząca zamierza wykorzystać w kampanii wyborczej kontrowersje wokół Jana Pawła II, którym początek dał reportaż "Franciszkańska 3", wyemitowany w TVN24 na początku marca. Dotyczył on przypadków tuszowania pedofilii w Kościele katolickim przez Karola Wojtyłę w okresie, w którym pełnił on funkcję kardynała w Krakowie.

Autor reportażu Marcin Gutowski rozmawiał z ofiarami podlegających mu księży pedofilów, ich bliskimi, świadkami i tymi, którzy mieli osobiście informować kardynała Wojtyłę o przestępstwach podlegających mu księży. Dotarł też do oficjalnych kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania przyszłego papieża.

Po emisji materiału polski Sejm – głosami m.in. koalicji rządzącej – podjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. Zaproponowali ją politycy Zjednoczonej Prawicy, z propozycją własnej uchwały dot. papieża-Polaka wystąpiło również Polskie Stronnictwo Ludowe. Natomiast polskie MSZ wezwało na dywanik ambasadora USA w Polsce Marka Brzezinskiego. Reportażem TVN 24 zajęła się także KRRiT.