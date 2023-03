J arosław Kaczyński zakaził się sepsą po planowanym zabiegu operacji kolana – donosi Onet. To właśnie m.in. to miało poważnie nadwyrężyć siły i kondycję prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Opóźnił się też jego powrót do objazdu kraju w ramach kampanii.





Niepokojące informacje o zdrowiu Kaczyńskiego. Nieoficjalnie: Przeszedł sepsę

Alan Wysocki

