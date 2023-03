Zabiła 3-letnią córkę. Sąd w Poznaniu wydał wyrok ws. Magdaleny C.

Na karę dożywotniego więzienia skazał Sąd Okręgowy w Poznaniu kobietę, która w maju 2021 roku zabiła swoją trzyletnią córkę.

Sędzia Michał Ziemniewski, który ogłaszał wyrok w Poznaniu, wskazał, że Magdalena C. została oskarżona o zabicie trzyletniej córki ze szczególnym okrucieństwem i w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Sędzia dodał, że kobieta działała w sposób "przemyślany, wcześniej zaplanowany i przegotowany oraz rozciągnięty w czasie". "Za tę zbrodnię, na podstawie art. 148 par. 2 Kodeksu karnego, wymierza jej karę dożywotniego pozbawienia wolności" – przekonywał.

Zaznaczył, że sąd zdecydował o pozbawieniu Magdaleny C. praw publicznych na okres 10 lat. "Warunkowe zwolnienie oskarżonej nie może nastąpić wcześniej, niż po odbyciu przez nią 50 lat orzeczonej w punkcie pierwszym kary" – powiedział.

Magdalena C. zabiła 3-letnią córkę

O zbrodni w czerwcu 2021 roku informowaliśmy o tej wstrząsającej zbrodni. Magdalena C. z Poznania zabiła 3-letnią córkę na początku maja 2021 roku. Kobieta najpierw dusiła, a następnie zadała dziecku co najmniej trzy ciosy nożem w okolice serca. Magdalena C. zadała córce co najmniej trzy ciosy nożem kuchennym w okolice serca. Następnie zadzwoniła do znajomego i przekazała mu, co zrobiła. Ciężko ranna dziewczynka zmarła w trakcie operacji w szpitalu im. Karola Jonschera w Poznaniu. Okazało się, że miała bardzo głęboką ranę kłutą serca. Do sieci trafił wówczas amatorski film, który przedstawia przybycie oskarżonej do aresztu w Środzie Wielkopolskiej. Na nagraniu słychać było wulgarne okrzyki więźniarek, które, jak podają lokalne media, trwały około 15 minut. Gdy 26-letnia kobieta weszła na teren aresztu, więźniarki zaczęły obrzucać ją wyzwiskami. W pewnym momencie słychać też jeden męski głos.