Rynek telewizorów: Samsung pierwszy na świecie i w Polsce. Rekordowa sprzedaż OLED TV

Samsung zakończył 2022 rok na pozycji lidera globalnego rynku telewizorów pod względem wartości oraz liczby sprzedanych telewizorów już po raz 17. Nieprzerwanie od 2005 roku, a więc już 18. rok z rzędu, telewizory Samsung były także najchętniej wybierane przez Polaków [1]. W lutym br.roku, czyli dziewięć miesięcy od wprowadzenia w Polsce do sprzedaży telewizorów OLED, także w tej grupie produktów Samsung odnotował doskonałe wyniki. Na mocną rynkową pozycję firmy składa się wiele elementów, a wśród nich zróżnicowane portfolio, obejmujące dziś telewizory QLED, OLED, Excellence Line 8K i osobną kategorię ekranów Lifestyle.

Mat. prasowe

Dane firmy badawczej Omdia za 2022 rok potwierdzają, że Samsung jest światowym numerem jeden na rynku telewizorów i to już po raz 17. Podobnie jest w Polsce, gdzie ekrany Samsung są najchętniej wybierane od 18 lat. Co więcej, pierwsze dane z 2023 roku umacniają pozycję firmy z ponad 40% udziałem w rynku pod względem wartości.

Na polskim rynku doskonale widać wpływ globalnych trendów, czyli rosnącą popularność dużych i bardziej zaawansowanych telewizorów. W oparciu o dane znanej pracowni badania rynku, rok 2022 był dla Samsung Polska rekordowy jeśli chodzi udział w sprzedaży telewizorów kategorii Premium (w cenie powyżej 1500 USD), w którym to segmencie osiągnął ponad 43% udziału wartościowego.

Udane premiery, najbogatsze portfolio i przedsprzedaż 2023

Oferta telewizorów Samsung w 2022 roku była bogatsza niż kiedykolwiek. Klienci mogli wybierać wśród telewizorów wykorzystujących technologię QLED, Neo QLED 4K, Excellence Line Neo QLED 8K czy debiutujący Samsung OLED TV z kropką kwantową. Mogli też lepiej niż kiedykolwiek dopasować telewizor do swoich potrzeb i wnętrza. Design, technologie czy wielkość ekranu – opcji personalizacji jest naprawdę wiele.

Premierowe telewizory OLED szybko zdobyły klientów w Polsce. Świadczą o tym najnowsze dane GfK – w lutym 2023 r. telewizory Samsung OLED odnotowały najlepsze jak dotychczas wyniki i miały 37% udziału w rynku pod względem wartości sprzedaży. Jak wynika z wewnętrznych danych firmy Samsung, nasz kraj jest pierwszym na świecie, w którym w lutym cieszyły się one największą popularnością w swojej kategorii.

Telewizory OLED, w tym tegoroczny S90C, łączą zaawansowaną technologię Samsung OLED, bezkompromisową wydajność Neuronowego Procesora Quantum 4K, inteligentne możliwości platformy Tizen oraz niesamowite wrażenia dźwiękowe, w tym Dźwięk Podążający za Obiektem Lite i Q-Symphony z Dolby Atmos.

Telewizory Samsung OLED oferują głęboką czerń, czystą biel i pełną paletę żywych kolorów. Wiarygodne odwzorowanie kolorów potwierdza certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE”[2]. Z kolei udoskonalony proces skalowania do jakości zbliżonej do 4K sprawia, że obraz jest bardziej szczegółowy i realistyczny. Wrażenia wizualne dodatkowo potęguje Laserowy Design, który nadaje ekranowi lekkości i elegancji.

W ramach tegorocznej przedsprzedaży – oprócz OLED TV S90C – dostępne są telewizory Neo QLED 4K 55QN85C, 65QN85C, 65QN95C oraz modele Excellence Line Neo QLED 8K 65QN700C, 65QN800C, 65QN900C.

Mówiąc o portfolio telewizorów Samsung nie można nie wspomnieć o oferowanej i z powodzeniem rozwijanej przez Samsung linii produktów Lifestyle. Kategoria rozbudowywana jest od telewizora The Frame, poprzez The Sero, The Terrace, The Serif oraz projektory The Premiere i przenośny projektor The Freestyle, dzięki któremu pojęcie mobilnej rozrywki weszło na nowy poziom.

[1]Według wewnętrznych danych firmy Samsung.

[2] PANTONE LLC- amerykańskie przedsiębiorstwo, które 1963 r. wprowadziło PANTONE MATCHING SYSTEM®, narzędzie pozwalające na wierny wybór i spójną reprodukcję kolorów. Certyfikat „Zweryfikowane przez PANTONE” gwarantuje, że produkt może wiernie symulować pełną gamę kolorów PANTONE, co zostało udowodnione przez zespół PANTONE Advanced Color Technology (ACT).