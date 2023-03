Premiera nowej kolekcji ekspresów Vertuo Pop

23 marca w przestrzeni Concept 13 odbyło się pełne kolorów spotkanie promujące najnowszą kolekcję ekspresów Nespresso Vertuo Pop. Na spotkaniu, poza przedstawicielami mediów pojawili się również twórcy internetowi oraz gwiazdy, którzy od lat należą do grona przyjaciół marki.

fot. mat. prasowe

Poza możliwością poznania nowej kolekcji ekspresów, goście Nespresso mieli wyjątkową okazję, by dowiedzieć się więcej na temat jakości i rodzajów kawy, oraz technologii i łatwości użytkowania ekspresów Nespresso. Nowy ekspres Vertuo Pop prezentuje nowoczesny, minimalistyczny design i dostępny jest w aż sześciu atrakcyjnych kolorach. A co najważniejsze, wykorzystuje zaawansowaną technologię, dopasowując sposób parzenia do każdego rodzaju kawy, dzięki czemu wydobywa z niej pełnię aromatu oraz smaku.

Zaproszeni goście mieli okazję spróbować również wielu zaskakujących koktajli na bazie kawy, stworzonych specjalnie na to spotkanie przez Coffee Eksperta marki Nespresso. Event był świetną okazją do wspólnego celebrowania momentu z kawą oraz inspirujących rozmów.