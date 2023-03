Michalik: Ludzie coraz częściej nie rozumieją słowa, pisanego i mówionego

Eliza Michalik

J anusz Głowacki napisał w jednym ze swoich tekstów, że komentujący jego felietony dzielą się na kilka grup. Tych, którzy nie rozumieją, o co chodzi, ale się z nim zgadzają, tych, którzy nie zrozumieli, ale się nie zgadzają, tych, co nie bardzo zrozumieli treść, ale z grubsza połapali się w intencjach i się zgadzają lub nie i jest wreszcie cala wielka grupa ludzi, która w trakcie pisania listu (dziś powiedzielibyśmy: komentarza) zapomniała kompletnie, o co w tekście autorowi w ogóle chodziło i komentuje tematy zupełnie niezwiązane z jego felietonem.