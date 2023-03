W tym kierunku będzie rozwijać się wojsko. Duda podpisał specjalny dokument

Prezydent Andrzej Duda podpisał dokument określający "Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039". Uroczystość odbyła się w Orzyszu w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Jak będą rozwijać się polskie siły zbrojne? Duda zdecydował

– Kierunki rozwoju Sił Zbrojnych będą oparte na dotychczasowym fundamencie: lądowym, morskim i powietrznym, ale z nowymi komponentami: wojskami cyberprzestrzeni i kosmicznymi – ogłosił w piątek Andrzej Duda.

I dodał: – Na bieżąco monitorujemy sytuację w Ukrainie, uzupełniamy nasze informacje i wykorzystujemy je do budowania siły naszej armii, aby móc skutecznie odstraszać potencjalnego napastnika.

Duda mówił o przełomowym dokumencie

Duda przekazał też podziękowania. – Dziękuję wicepremierowi Błaszczakowi i wszystkim osobom za przygotowanie tego dokumentu. Główne kierunki rozwoju sił zbrojnych na 15 lat to czas, który patrząc na dzisiejszą sytuacje, dla przyszłości polskiego państwa ma charakter przełomowy – podkreślił.

Z tej okazji prezydent Andrzej Duda oraz wicepremier Mariusz Błaszczak spotkali się dziś również z polskimi żołnierzami ćwiczącymi na poligonie w Bemowie Piskim: z załogami z czołgów K2 Black Panther i armatohaubic K9 Thunder 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz żołnierzami wojsk sojuszniczych, którzy na co dzień pełnia służbę w Polsce. Jak podaje na swojej stronie Kancelaria Prezydenta RP, zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, sprawując zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi, określa w drodze postanowienia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, "Główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2025-2039".

Ten dokument wydawany przez prezydenta RP, określający priorytety rozwoju Sił Zbrojnych RP na 15-letni cykl planowania. Dokument wydawany jest co cztery lata.

BBN wyjaśniło, o co chodzi w tym dokumencie

Jak wyjaśnia także BBN, szczegółowe zapisy dokumentu określają wymagania dotyczące podnoszenia zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP we wszystkich domenach operacyjnych – lądowej, powietrznej, morskiej, cybernetycznej i kosmicznej, a także w ramach każdego z systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych RP: dowodzenia, rozpoznania, rażenia, przetrwania i ochrony wojsk, zabezpieczenia logistycznego, organizacji, uzupełnień i mobilizacji oraz szkolenia.

"Wydanie przez Prezydenta RP dokumentu jest podstawą do rozpoczęcia kolejnej edycji procesu programowania rozwoju Sił Zbrojnych RP. Zapisy dokumentu w dalszej kolejności rozwijane są w opracowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przyjmowanych uchwałą Rady Ministrów: 'Szczegółowych kierunkach przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039'. Powyższe dokumenty, stanowią podstawę do wydania zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej 'Programu Rozwoju Sił Zbrojnych na lata 2025-2039'. Ten dokument z kolej stanowił będzie podstawę do opracowania kolejnej edycji "Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039" – przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.