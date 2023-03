Nowe menu śniadaniowe w MAX Premium Burgers

MAX Premium Burgers odświeża ofertę śniadaniową wprowadzając do menu nowe propozycje. Szwedzka sieć restauracji zaprezentowała aż 15 nowych pozycji, wśród których znajdziemy muffiny, ciabatty, tosty czy też wrapy. Śniadania serwowane są codziennie do godziny 10:30, w wybranych restauracjach sieci.

Menu MAX charakteryzuje się nie tylko szeroką ofertą, ale i też różnorodnością. Sieć oprócz regularnego menu i stałych pozycji, oferuje także sezonowe nowości jak np. niedawno wprowadzony burger Korean BBQ. Teraz przyszedł czas na odświeżenie oferty śniadaniowej i to w dużym wymiarze, bowiem w menu restauracji od 16 marca zobaczymy 15 propozycji!

Na dobry początek dnia!

W ofercie śniadaniowej MAX Premium Burgers znajdziemy teraz trzy różne Morning Wraps, dwa burgery Early Burgers, 5 muffinów Muffin ‚n’Egg, 3 rodzaje ciabatty Ciabatta Roll oraz dwa tosty Cheesy Toast. Wszystkie pozycje można zamówić oddzielnie lub w opcji Combo, w zestawie z małą kawą.

Zależy nam na tym, aby MAX wyróżniał się nie tylko szeroką ofertą burgerów i dodatków, z których słynie, ale także zaakcentował swoją obecność w ofercie śniadaniowej. Skomponowane propozycje są zróżnicowane i wierzymy, że każdy znajdzie coś dla siebie. W nowym menu znajdziemy takie opcje jak np. wrap z omletem i bekonem, serem Cheddar, mixem sałat, pomidorem i salsą śniadaniową. Jest też ciabatta z twarożkiem i awokado, świeżym pomidorem, mixem sałat i solą ziołową. Nie zabraknie też burgera wołowego z serem Cheddar, z dodatkiem sosu Hollandaise, w klasycznej, opieczonej na złoto bułce - mówi szef kuchni MAX Premium Burgers Jonas Mårtensson.

Wolność wyboru

W związku z poszerzeniem i odświeżeniem oferty śniadaniowej, MAX zmienił godziny otwarcia swoich restauracji, tak aby goście mogli cieszyć się pysznym śniadaniem od wczesnych godzin porannych. Posiłki są skomponowane w taki sposób, aby goście restauracji mogli dokonać wyboru pomiędzy opcją mięsną lub bezmięsną.

Siłą MAX jest odpowiadanie na potrzeby naszych gości i serwowanie im posiłków przygotowanych na bazie najlepszych składników. Cieszymy się, że wraz z wiosną możemy zaprezentować nowości. Głęboko wierzymy, że śniadania zdobędą uznanie naszych gości, tak samo jak nasze burgery – dodaje Szef Kuchni.

Śniadania w MAX Premium Burgers to oferta dostępna we wszystkich restauracjach na mapie Polski, z wyjątkiem warszawskiej Arkadii. Posiłki z menu dostępne są od godzin otwarcia do 10:30. Zamówienia można realizować na miejscu, na wynos, za pomocą aplikacji lub też w wygodny sposób za pomocą punktu Drive-Thru. Na zwolenników tego ostatniego rozwiązania, czekają dodatkowe zniżki – za naklejkę Drive Thru Club, którą można uzyskać w okienku, otrzymamy każdorazowo 10% zniżki.

Ekologiczne podejście do jedzenia

Od początku istnienia szwedzkiej sieci, MAX Premium Burgers działa na rzecz klimatu. Od 2018 roku MAX neutralizuje 110% emitowanego CO2, co oznacza, że każdy posiłek zjedzony w restauracji ma neutralny, a nawet, pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Sieć zwraca również uwagę na ekologiczność dań wegetariańskich i zachęca do świadomych wyborów. W menu MAXa znajdziemy specjalnie Zielone Menu, stworzone z myślą o wegetarianach i flexitarianach. Menu wegetariańskie jest stale poszerzane, a w aktualnej ofercie dostępne są niedawno wprowadzone nowości, Korean BBQ Plant Beef i Korean BBQ Halloumi. Ponadto każdy burger można dowolnie komponować o ulubione dodatki i warzywa, a także wymienić kotlet wołowy na opcję Delifresh Plant Beef.

Artykuł PR-owy MAX Premium Burgers.