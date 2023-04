Bezprecedensowy, zakulisowy wgląd w życie niesamowitego sportowca. Poznajcie losy Maxa Verstappena

Już sam jego wiek czyni z niego rekordzistę w sporcie, którym pasjonuje się od dzieciństwa. Nie tylko jest najmłodszym kierowcą, który uczestniczył w wyścigu Formuły 1, ale także najmłodszym zawodnikiem, który ten wyścig wygrał i to dwa razy z rzędu! Jeśli chcecie lepiej poznać Maxa Verstappena, wschodzącą gwiazdę motosportu, koniecznie zobaczcie dokument "Max Verstappen: Anatomia Mistrza" na Viaplay.

Premierowy odcinek serialu dokumentalnego "Max Verstappen: Anatomia Mistrza" zadebiutował 2 kwietnia 2023 na Viaplay. Trzyodcinkowa produkcja oferuje unikatowe spojrzenie na zawodowe i prywatne oblicze holenderskiego kierowcy Formuły 1. Materiały prasowe / Viaplay

2 kwietnia 2023 roku odbyła się światowa premiera pierwszego odcinka serialu dokumentalnego opowiadającego o karierze i życiu osobistym holenderskiego kierowcy wyścigowego, który w Formule 1 zadebiutował w wieku zaledwie 17 lat. Trzyodcinkowa produkcja dostępna wyłącznie na platformie streamingowej Viaplay oferuje unikatowe spojrzenie na zawodowe i prywatne oblicze Maxa Verstappena.

– W ciągu minionego sezonu dałem Viaplay dostęp do mojego świata, zależało mi na szczerym i osobistym spojrzeniu na moją karierę i życie. Mam nadzieję, że dzięki tej produkcji widzowie dowiedzą się, jak wiele osób mnie wspiera i mi pomaga, przyczyniając się wydatnie do sukcesów, które udało się nam osiągnąć. Fani na całym świecie zobaczą również, jak wiele ciężkiej pracy, poświęcenia i pasji towarzyszy wszystkim osobom zaangażowanym w rywalizację na najwyższym poziomie w sportach motorowych – mówi w materiałach prasowych Max Verstappen.

Wyprodukowany przez Viaplay dokument rozpoczyna się we wrześniu 2022 r. od przylotu 24-letniego Maxa, jego dziewczyny Kelly Piquet, rodziny, przyjaciół i współpracowników do Amsterdamu. Tam z rąk holenderskiej ministry sportu Conny Helder sportowiec odbiera Order Oranje-Nassau, odznaczenie państwowe za wybitne zasługi wobec społeczeństwa. Potem akcja cofa się o 9 miesięcy do końcówki wyścigu Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2021, w którym Holender zdobył swoje pierwsze mistrzostwo.

Trzyodcinkowy serial koncentruje się na rekordowym dla Verstappena sezonie 2022, w którym obronił tytuł mistrza świata kierowców F1. Towarzyszymy genialnemu kierowcy zarówno w jego codziennej pracy na treningach, jak i rywalizacji na najwyższym poziomie światowego sportu samochodowego. Twórcy oczywiście pokazują też wcześniejsze wyczyny wyścigowca, który w Formule 1 startuje od 2015 roku.

Ba, nierzadko cofamy się do czasów jego dzieciństwa. Tak, to reguła, że każdy kierowca bolidów szlifował swoje talenty w programach juniorskich zespołów Formuły 1, lecz historia Maxa Verstappena w latach młodzieńczych robi naprawdę duże wrażenie. Fakt, że od najmłodszych lat doskonalił się w sztuce ścigania, to jedno, ale to, że odnoszone triumfy pozwoliły mu tak wcześnie wystartować w F1, to drugie, o czym szczerze opowiada w dokumencie dr Helmut Marko, doradca ds. motosportu zespołu Oracle Red Bull Racing.

Zapewne nie byłoby holenderskiego kierowcy na szczytach najbardziej prestiżowych międzynarodowych wyścigów samochodowych, gdyby nie postać jego ojca, Josa Verstappena, który również rozwijał karierę za kierownicą bolidu. Realizatorzy serialu poświęcają dużo uwagi bliskiej relacji ojca i syna, prezentując portret, w którym oprócz radości, dumy i szacunku jest też miejsce na konstruktywną krytykę i szczerość.

– To było niewiarygodne obserwować, jak mój syn wyrasta na jednego z najlepszych w historii kierowców Formuły 1 i jestem ogromnie dumny, że rozpocząłem tę podróż razem z nim. Mam nadzieję, że dzięki tej produkcji widzowie jeszcze lepiej zrozumieją poświęcenie i ciężką pracę tych wszystkich osób, dzięki którym możliwe było osiągnięcie sukcesu na najwyższym poziomie – komentuje w materiałach prasowych Jos Verstappen, ojciec i trener Maxa Verstappena, były kierowca Formuły 1.

Drugi i trzeci odcinek ekskluzywnej miniserii o jednym z najbardziej naturalnie utalentowanych kierowców F1 swojego pokolenia poświęcają więcej czasu życiu rodzinnemu Maxa. W nawiązaniu do jego wzorów do naśladowania przyglądamy się nie tylko jego sławnemu ojcu, ale także pochodzącej z Belgii matce, Sophie Kumpen, która też uprawiała sport motorowy jako zawodniczka kartingu. Poznajemy też cenę, jaką cała rodzina zapłaciła za te wszystkie sukcesy, którymi radują się dzisiaj kibice.

Od strony realizacyjnej "Max Verstappen: Anatomia Mistrza" został opracowany według najlepszych wzorców kręcenia seriali dokumentalnych. Twórcy wjeżdżają kamerą (lub robią użytek z archiwalnych ujęć) na tory wyścigowe (relacje z bolidu to za każdym razem zastrzyk emocji), zza kulisy teamu wspierającego Maxa czy do domów jego bliskich. Całość tworzy wciągającą opowieść o losach niesamowitego sportowca o dużej motywacji.

Co istotne, serial nie ma "hagiograficznego" charakteru i to wzmacnia wiarygodność jego przekazu. Tytułowy bohater to człowiek z krwi i kości, który jak każdy ma swoje wady. W przypadku Maxa to nadmierny perfekcjonizm, trudności w godzeniu się z porażką i niekiedy brak dystansu do siebie w odpowiedzi na krytykę. Twórcy nie pozwalają nam jednak zapomnieć, że mamy przed sobą bardzo młodego człowieka, który na swoich barkach dźwiga ciężar ogromnej popularności, podjętych zobowiązań i ciągłej uwagi mediów.

Komu można by polecić ten dokument? Z zagorzałymi widzami i fanami F1 sprawa jest prosta – to dla nich pozycja obowiązkowa. Ponieważ serial rzuca też światło na kulisy wyścigów, powinni go obejrzeć również ci, których ciekawi ludzka strona rywalizacji w jednym z najbardziej emocjonujących i dochodowych sportów. Wreszcie, to też osobisty portret kogoś, kto świeci najwyższe sportowe triumfy, więc może być interesujący dla zainteresowanych pozascenowymi (w tym przypadku pozatorowymi) losami gwiazd.

Chętni na seans? Premierowy odcinek serialu "Max Verstappen: Anatomia Mistrza" zadebiutował 2 kwietnia 2023 na Viaplay. Na platformie VoD drugi i trzeci odcinek dokumentu zaglądającego w głąb umysłu i serca jednej z największych gwiazd światowego sportu będzie można oglądać kolejno 9 kwietnia i 16 kwietnia wyłącznie w tym serwisie.