"Drugi triumf PiS" w nowym sondażu. Pokazał, kto wierzy w zwycięstwo partii Kaczyńskiego

Do 46,7 proc. wzrósł odsetek Polaków, którzy są przekonani, że najbliższe wybory wygra Zjednoczona Prawica – wynika z sondażu przeprowadzonego przez United Surveys dla Wirtualnej Polski. W badaniu widać też rezygnację wyborców opozycji. Co z niezdecydowanymi?

Politycy PiS w Sejmie fot. Maciej Luczniewski/REPORTER

"Nowy sondaż pokazuje drugi triumf PiS" – pisze Wirtualna Polska, podsumowując wyniki sondażu przeprowadzonego na jej zlecenie przez United Surveys. Badanie przeprowadzono w dniach 17-19 marca metodą CATI, wyniki opublikowano 2 kwietnia.

Polaków zapytano, jak oceniają szanse partii rządzącej oraz opozycji na wygraną. Po odpowiedziach można wnioskować, że do opinii publicznej dotarły lepsze notowania PiS i "odmrożenie" notowań partii po zimie i czasowym spadku poparcia.

Aż 46,7 proc. badanych odpowiedziało twierdząco na stwierdzenie, że w wyborach parlamentarnych 2023 "wygra PiS i będzie rządził III kadencję z rzędu, sam bądź w koalicji z innym ugrupowaniem".

To spory skok w porównaniu do poprzedniego badania z października (wtedy pewnych zwycięstwa PiS było 32,2 proc. badanych). Kolejnych 17,1 proc. badanych wyraziło przekonanie, że choć PiS osiągnie najlepszy wynik, to opozycja stworzy rząd i przejmie władzę w Polsce.

Z kolei 14,6 proc. badanych stwierdziło, że wygra jeden z komitetów opozycji, a ta stworzy rząd i przejmie władzę. W sondażu aż 21,6 proc. pytanych nie potrafiło odpowiedzieć, jak potoczy się sytuacja.

Z sondażu wynika też, że wyborcy Zjednoczonej Prawicy bardzo mocno wierzą w zwycięstwo ugrupowania kierowanego przez Jarosława Kaczyńskiego: 86 procent z nich jest przekonanych, że PiS będzie rządzić trzecią kadencję. To głównie mieszkańcy wsi w wieku 40-49 lat z wykształceniem od podstawowego do średniego nieukończonego (75 proc. z nich).

Z kolei wśród osób, które wierzą w zwycięstwo jednego z komitetów opozycji i przejęcie przez nią władzy, przeważają głównie kobiety w wieku 60-69 lat z wykształceniem średnim ukończonym lub wyższym nieukończonym.

Ciekawie rozkładają się też wyniki dot. wyborców niezdecydowanych, którzy w sondażu nie wskazali na żaden ze scenariuszy. Jest wśród nich najwięcej kobiet w wieku 60-69 lat mieszkających w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, z wykształceniem wyższym.

W weekend informowaliśmy też o wynikach sondażu przeprowadzonego przez pracownię SW Research na zlecenie "Rzeczpospolitej". Sprawdzono w nim, jaką ocenę w szkolnej skali wystawiliby Polacy Prawu i Sprawiedliwości za ich 7-letnie rządy. Wyniki okazały się bezlitosne dla partii Jarosława Kaczyńskiego. W odpowiedziach najczęściej pojawiły się bowiem "jedynki" oraz "dwójki".

