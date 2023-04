Wielkanocna babka, która zawsze wychodzi. Zrobisz ją w mniej niż 30 minut!

Babkę wielkanocną najlepiej podać gościom z kawą lub herbatą. Lekki deser będzie świetnym uzupełnieniem świątecznych rozmów. Jego przygotowanie jest banalnie proste. Oto przepis.

Wielkanocna babka piaskowa fot. Pexels

Liczba porcji: 1 kg ciasta

Czas przygotowania: 20 minut

Czas pieczenia: 45-55 minut

Objętość formy: 2 l (najlepsza jest forma "komin")

Składniki na wielkanocną babkę piaskową:

1 szklanka mąki pszennej;

1 szklanka skrobi ziemniaczanej;

1 szklanka oleju rzepakowego lub słonecznikowego;

1 szklanka cukru białego;

1 cytryna;

6 jajek;

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia;

lukier cytrynowy (opcjonalnie);

wiórki kolorowe (opcjonalnie).

Przepis na najprostszą babkę na Wielkanoc

1. W średniej misce wymieszaj razem wszystkie sypkie składniki oprócz cukru. Możesz to zrobić trzepaczką lub łyżką.

2. W osobnej miseczce umieść jajka i cukier. Ubijaj je mikserem przez 2-3 min. Uzyskana masa powinna przypominać puch. Małym strumieniem wlej do niej olej i zamieszaj mikserem na małych obrotach.

3. Następnie wymieszaj ze sobą zawartość obu miseczek. Dodaj do nich sok wyciśnięty z jednej cytryny oraz startą drobno skórkę.

3. Formę wysmaruj niewielką ilością oleju lub masła. Możesz obsypać ją kolorowymi wiórkami, by ciasto ładniej wyglądało. Ciasto przelej powoli do formy.

4. Włóż ciasto do piekarnika rozgrzanego do 180 st. Celsjusza (grzanie standardowe: góra - dół). Ciasto piecz od 45 do 55 min. Sprawdzaj, czy jest dobre przy użyciu drewnianego patyczka. Jeśli po wbiciu w ciasto jest suchy, to znaczy, że ciasto nie jest już surowe.

Babkę najlepiej wyjmować z formy, gdy jest jeszcze lekko ciepła. Można polać ją lukrem cytrynowym. Wielkanocną babkę piaskową można przechowywać w lodówce co najmniej przez 3 dni.

