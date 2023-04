Gwiazda "Chirurgów" uratowała dzieci z pożaru swojego domu. Jednak nie wszyscy przeżyli

Caterina Scorsone niedawno przeżyła koszmar: pożar domu. Znana z serialu "Chirurdzy" kanadyjska aktorka podzieliła się na Instagramie wspomnieniami z przerażającej nocy, w której udało jej się uciec z płonącego budynku wraz z trójką dzieci. Niestety życie straciły cztery ukochane zwierzęta domowe.

Caterina Scorsone przeżyła pożar domu Fot. Instagram / caterinascorsone

"Kilka miesięcy temu spłonął mój dom. Kiedy moje dzieci przygotowywały się do spania i kończyły kąpiel, dym zaczął przedostawać się przez fugę wokół wanny. Kiedy spojrzałam w dół korytarza, rzeka gęstego czarnego dymu już się uformowała i wypełniała dom" – zaczęła swój poruszający post Caterina Scorsone.

Aktorka znana z serialu "Chirurdzy" podkreśliła, że wszystko działo się szybko. "Miałam około dwóch minut, aby wyciągnąć trójkę dzieci z domu i uciekliśmy, mając jedynie buty na nogach. Ale wydostaliśmy się. I za to jestem dozgonnie wdzięczna" – napisała Scorsone, która ma trzy córki: 11-letnią Elizę, 6-letnią Pippę z zespołem Downa oraz 3-letnią Lucky. W 2020 roku rozwiodła się z mężem, Robem Gilesem z zespołu The Rescues.

Niestety rodzina Scorsone doświadczyła tamtej nocy tragicznej straty. "Mamy złamane serce, straciliśmy wszystkie cztery nasze zwierzaki. Nadal zmagamy się z tą stratą, ale mamy szczęście, że mogliśmy je kochać" – wyjawiła aktorka, która opublikowała na Instagramie nie tylko zdjęcie doszczętnie spalonego salonu oraz swoje z dziećmi, ale także kilka pamiątkowych fotografii zmarłych zwierzaków: trzech kotów i psa.

"Oto kilka zdjęć, aby oddać hołd miejscu, które kiedyś nazywaliśmy domem, pożegnać się ze zwierzętami, które tak bardzo nas kochały i uczcić fakt, że mamy jedyną rzecz, której naprawdę potrzebowaliśmy: siebie nawzajem" – dodała.

Caterina Scorsone z "Chirurgów" przeżyła pożar domu. Uratowała dzieci, straciła zwierzaki

Kanadyjska aktorka, która w "Chirugach" wciela się w Amelię Shepherd, lekarkę i siostrę Dereka Shepherda (Patrick Dempsey), zaznaczyła, że jej wpis na Instagramie "nie jest o pożarze, ale o społeczności". "To list miłosny do niesamowitych ludzi, którzy się pojawili i niesamowitych sposobów, w jakie to zrobili" – napisała Caterina Scorsone, która na Instagramie podziękowała strażakom, śledczym, "sąsiadce, która odpowiedziała na gorączkowe pukanie do jej drzwi", a także "rodzicom ze szkoły moich dzieci, którzy wysłali zabawki i książki", przyjaciołom z "Chirurgów", "którzy przysłali ubrania i zapasy", a także swoim siostrom i całej swojej ekipie.

Aktorka, która straciła dom i czworonożnych przyjaciół, wyjawiła jednak, że pożar nauczył ją i jej dzieci jednej rzeczy. "Jedyne, co się liczy, to ludzie (i istoty), których kochasz. Liczy się tylko społeczność. Bez niej nie byłoby nas tutaj i jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękuję" – napisała Scorsone.

Pod wpisem Cateriny Scorsone o pożarze pojawiły się setki komentarzy. Internauci składają kondolencje z powodu śmierci czwórki zwierząt, cieszą się, że jej i dzieciom nic się nie stało oraz życzą aktorce siły. "Jesteś niesamowitą matką i inspiracją. Wszyscy cię kochamy" – napisała Camilla Luddington z "Chirurgów".

Przypomnijmy, że serial "Chirurdzy" to popularny amerykański serial medyczny, który emitowany jest od 2005 roku i do tej pory doczekał się aż 19 sezonów. "Stężenie dramy i tragedii w serialu stacji ABC już dawno przekroczyło stan alarmowy, a z obsady po kolei odchodziły największe gwiazdy serialu Shondy Rhimes, jak Patrick Dempsey, Sandra Oh, Katherine Heigl czy Eric Dane. Nawet Ellen Pompeo, czyli główna bohaterka (Meredith Grey) była już zmęczona produkcją i skończyła swoją lekarską przygodę w trwającym obecnie w USA 19. sezonie" – pisaliśmy w tekście "Najpierw je kochaliśmy, potem mieliśmy dość. 8 seriali, które trwały za długo (lub... wciąż trwają)" w naTemat.

