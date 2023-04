Gdyby kraj był kobietą. Artystka kazała AI, żeby tak zilustrowała 30 państw. Jak wygląda Polska?

Sztuczna inteligencja potrafi tworzyć niesamowite obrazy. Przetestował to ostatnio artystka digitalowa Crypto Tea. 20-latka poprosiła AI, żeby zilustrowała 30 krajów jako kobiety. W tym gronie znalazła się też Polska. Jak przedstawia się jako kobieta?

AI zilustrowała 30 krajów pod postacią kobiet. Fot. Twitter.com / CryptoTea

Obrazy stworzone przez sztuczną inteligencję zalewają sieć. Niedawno głośno było o "ilustracjach" AI mających przedstawiać scenę z zatrzymania przez policję Donalda Trumpa. Oczywiście do takiego wydarzenia nie doszło, ale szczegółowość tych zdjęć była powalająca.

Podobnie wygląda sprawa prac 20-letniej artystki digitalowej Crypto Tea, która zleciła sztucznej inteligencji w programie Midjourney, żeby zilustrowała 30 krajów za pomocą kobiet. Seria stworzonych w ten sposób portretów ma już 2,6 miliona wyświetleń i 14 000 polubień na Twitterze.

Na liście znalazła się Polska. Jak wygląda pod postacią kobiety? Zobaczcie sami!

1. Norwegia

2. Nigeria

3. Japonia

4. Irlandia

5. Ukraina

6. Seszele

7. Palestyna

8. Etiopia

9. Grecja

10. Hiszpania

11. Wielka Brytania

12. Meksyk

13. Chiny

14. Szwajcaria

15. Kanada

16. Jamajka

17. Iran

18. Arabia Saudyjska

19. Francja

20. Brazylia

21. Austria

22. Indie

23. Portugalia

24. Niemcy

25. Salwador

26. Wenezuela

27. Maroko

28. Polska

29. Nowa Zelandia

30. Kostaryka

Wiele osób nawet z zagranicy wskazuje, że o ile nie ma co polemizować z wyglądem "Polski" to jednak jej otoczenie bardziej wskazuje na Holandię (ang. Holland), co tylko wskazuje na niedoskonałość sztucznej inteligencji.

Zdjęcia są dostępne na Twitterze CryptoTea i jej Instagramie.