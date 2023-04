Pompy ciepła. Skąd bierze się ich popularność?

Popularność pomp ciepła w Polsce stale rośnie. Jak wynika z raportu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła rynek tych urządzeń w Polsce w 2022 r. wzrósł o 120%, a pomp ciepła do ogrzewania budynków o 130%.

W 2022 r. niemal co trzecie urządzenie w ogólnej liczbie sprzedanych urządzeń do ogrzewania pomieszczeń w Polsce było pompą ciepła. Liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze-woda w Polsce zwiększyła się o 137% w porównaniu do 2021 r. i wyniosła 188,2 tys. sztuk1.

Dzieje się tak ponieważ coraz bardziej przekonujemy się do zalet takich rozwiązań. Nie tylko z racji sytuacji energetycznej na świecie, ale również z przyczyn technologicznych. Bezobsługowe, przyjazne środowisku urządzenia zastępują dotychczasowe kotły gazowe czy na węgiel.

Najważniejszym argumentem przemawiającym za pompami ciepła jest fakt, iż nie zużywają one paliw kopalnych, a do ogrzewania domu wykorzystują energię elektryczną, ale w głównej mierze energię odnawialną, pozyskiwaną z powietrza zewnętrznego. Na polskim, jak i europejskim rynku największą popularnością cieszą się pompy typu powietrze-woda, które są tańsze i łatwiejsze w montażu niż np. pompy gruntowe czy wodne. Ponadto sama eksploatacja pompy ciepła jest tańsza niż kotłów na gaz bądź węgiel. Jakie są inne korzyści? Przede wszystkim brak emisji spalin, większe bezpieczeństwo czy automatyczne sterowanie. Wreszcie – znacznie niższe koszty ogrzewania.

Inwestycja w przyszłość

Koszty inwestycyjne pompy ciepła bywają wyższe niż tradycyjnych systemów grzewczych, ale wcale tak nie musi być. Przykład? Warto odnieść się do instalacji z kotłami grzewczymi. Tu potrzeba najczęściej oddzielnego, odpowiednio wyposażonego pomieszczenia, które podnosi koszt budowy domu (np. wybudowanie kominów).

Spore wydatki ponoszą także osoby, które instalują przyłącze gazowe. W innych przypadkach należy przewidzieć np. miejsce na składowanie paliw (chociażby węgla czy drewna), co również sprawia, że budowa domu staje się bardziej wymagająca. Wszystko to przestaje być zaś potrzebne, gdy decydujemy się na pompę ciepła.

Największy atut pomp ciepła stanowią niższe rachunki za ogrzewanie, możliwe dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. W przypadku urządzeń firmy LG, przy optymalnych warunkach zewnętrznych, około 25 proc. energii to zasilanie elektryczne, reszta zaś, czyli aż 75 proc. pozyskiwane jest z zewnątrz.

Przyjmuje się też, że koszt zakupu i instalacji pompy ciepła zwraca się już po kilku sezonach grzewczych. Współcześnie, z uwagi na rosnące ceny gazu, węgla i innych tradycyjnych źródeł energii, może stać się to nawet szybciej. Ponadto urządzenia te w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną sprawiają, że koszty związane z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej czy na cele c.o. minimalizowane są do symbolicznej opłaty.

Charakterystyka pomp ciepła LG Therma V

Pompa ciepła typu split

W pompie ciepła LG Therma V Split jednostki wewnętrzna i zewnętrzna są odseparowane. Te dwa komponenty połączone są czynnikiem chłodniczym. Elementy po stronie wodnej znajdują się w jednostce wewnętrznej. Ponadto wszystkie przewody wodne związane z ogrzewaniem znajdują się wewnątrz budynku dzięki czemu ryzyko zamarznięcia wody jest zminimalizowane.

Split został zaprojektowany specjalnie dla nowo budowanych i remontowanych domów. W portfolio firmy LG dostępne są dwie wersje urządzenia: ze zintegrowanym zbiornikiem CWU lub bez.

Pompa ciepła typu split ze zintegrowanym zbiornikiem CWU

Pompa ciepła LG Therma V R32 IWT z wbudowanym zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową to uniwersalne rozwiązanie do dostarczania ciepłej wody użytkowej, ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. Łączy w sobie jednostkę wewnętrzną i zbiornik na wodę. Nie wymaga skomplikowanych prac hydraulicznych i zajmuje mało miejsca, dzięki czemu umożliwia szybką i łatwą instalację – może zostać zamontowane np. w zabudowie kuchennej. Pompa pracuje w oparciu o ekologiczny czynnik chłodniczy R32 o niskim współczynniku ocieplenia globalnego (GWP). Charakteryzuje się wysoką wydajnością działania.

Pompa ciepła typu hydrosplit

Mając na uwadze innowacje i bezpieczeństwo, pompa ciepła LG Therma V R32 Hydrosplit rozdziela jednostkę wewnętrzną i jednostkę zewnętrzną, łącząc je tylko rurami wodnymi. Wymiennik ciepła znajduje się w jednostce zewnętrznej, co zmniejsza ryzyko wycieku czynnika chłodniczego w pomieszczeniu. Szybka i łatwa instalacja jest możliwa dzięki wbudowanym elementom hydraulicznym jednostki wewnętrznej.

Pompa ciepła typu monoblok

Pompa ciepła LG Therma V Monobloc S charakteryzuje się niskim poziomem hałasu oraz najlepszą wydajnością w serii Therma V. Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej w jedno urządzenie umożliwia podłączenie z instalacją wewnętrzną jedynie rurami wodnymi, eliminując potrzebę instalacji rur chłodniczych. R32 Monobloc S zapewnia doskonałą wydajność grzewczą, szczególnie w niskich temperaturach otoczenia, jednocześnie obniżając emisję dwutlenku węgla dzięki czynnikowi R32.

