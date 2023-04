Gwiazdy w Południowym Tyrolu – piękniejsze niż gdziekolwiek indziej

Artykuł PR-owy Południowego Tyrolu

N ie ma nic bardziej błogiego niż ciepły letni wieczór. Bo kiedy słońce zachodzi, temperatura nadal jest niebiańska! To idealny czas na podziwianie migoczących na niebie gwiazd i niesamowitych konstelacji, a warunki we włoskim Południowym Tyrolu sprawiają, że jest to idealne miejsce do obserwacji rozgwieżdżonego nieba. Tylko wyobraź sobie – w dzień podziwiasz górskie krajobrazy, a w nocy tajemniczy świat gwiazd...