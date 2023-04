Mozil o wypadku sprzed lat. Jego kolega nie przeżył, chwilę wcześniej zmienili się za kółkiem

Czesław Mozil w nowym wywiadzie opowiedział o historii, która przydarzyła mu się przed laty. Muzyk uległ wypadkowi i cudem uniknął śmierci. Jego kolegi niestety nie udało się uratować.

Czesław Mozil zdobył się na osobiste wyznanie. Fot. Pawel Wodzynski/East News

Czesław Mozil zdobył się na osobiste wyznanie. Przed laty w Stanach Zjednoczonych uległ poważnemu wypadkowi

Jego kolega, z którym wcześniej zamienił się miejscami, niestety nie przeżył

Mozil wspomina tragiczny wypadek. Cudem uniknął śmierci

Piosenkarz był ostatnio gościem w programie "Gwiazdozbiór Jaruzelskiej", gdzie opowiedział o tragicznym wypadku samochodowym, który miał miejsce wiele lat temu w Stanach Zjednoczonych.

W wyniku tego zdarzenia zmarł jego kolega. Sam Mozil do dziś bardzo to przeżywa i dokładnie pamięta, co się wówczas działo. Gdy lekarka powiedziała mu, że jego kolega nie przeżył, był to dla niego prawdziwy cios.

Wypadek wyglądał dramatycznie. – Według policji siedem pełnych obrotów na autostradzie na pustyni Route 66. Do góry nogami wylądowaliśmy. Ja byłem przekonany, że z jakiejś skały spadamy – opowiadał Mozil. Dodał, że jeden z pasażerów wylądował niemal 200 metrów dalej. Czesław opisywał, że "chwile przed wejściem do samochodu zamienił się z kolegą miejscami".

– Wypadek w Arizonie samochodowy zmienił wszystko. Nagle życie zrobiło się o wiele krótsze, to było coś mocnego i dziwnego. Do dziś to pamiętam... Zamieniliśmy się miejscami, powiedziałem koledze, żeby usiadł z tyłu – dodał. – Byłem przekonany, że mam jakieś potężne rany, a tylko miałem ogromny ścisk z pasa i szkło w różnych częściach ciała. Później w szpitalu i przychodzi do ciebie lekarka i mówi, że twój kolega nie dał rady i nie przeżył... to wtedy jest to dość abstrakcyjne (...) nie rozumie tego człowiek, który tego nie przeżył – ocenił Mozil.

Co wiemy o Czesławie Mozilu?

Mozil to polsko-duński piosenkarz, muzyk, kompozytor i osobowość telewizyjna. Popularność przyniosły mu piosenki takie jak "Maszynka do świerkania", "Ucieczka z wesołego miasteczka" i "Nienawidzę Cię Polsko". Brał też udział w kilku programach. Widzowie TVN mogą go kojarzyć z "X Factora", gdzie był jurorem.

Ostatnio wystąpił też w "Azji Express" ze swoją ukochaną Dorotą Zielińską. Mozil swego czasu udzielał się w dubbingu i prowadził audycje radiowe. Przypomnimy, że Czesław tak naprawdę pochodzi z Zabrza, ale jak był małym chłopcem, przeprowadził się z rodzicami i siostrą do Danii. Już w wieku 10 lat zaczął grać na pianinie, a rok później na akordeonie. I to właśnie do tego instrumentu zapałał miłością. Skończył tamtejszą akademię muzyczną.

Zanim został artystą chwytał się różnych zajęć. Dorabiał jako bileter w kinie, pedagog w przedszkolu i dozorca. Pracował w McDonaldzie, roznosząc gazety i na budowie. Był współwłaścicielem baru Kulkafeen w Kopenhadze. Niedługo później założył swój pierwszy zespół i coraz częściej zaczął występować w Polsce. Ogromny skok w jego karierze nastąpił w 2008 roku, gdy rozpoczął projekt "Czesław Śpiewa" i wydał płytę "Debiut".

Jego najnowszym krążkiem jest "#ideologiamozila". W życiu prywatnym Mozil od 2016 roku jest w szczęśliwym związku małżeńskim z Dorotą Zielińską. Para świadomie nie posiada potomstwa.