Ile dać dziecku na komunię? Jest kwota, której nie wypada wkładać do koperty

Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami. Wiele osób zastanawia się teraz, ile wręczyć dziecku, które przyjmuje sakrament oraz jakie prezenty są obecnie "na czasie". Oto aktualne standardy w tej kwestii.

Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami fot. Adam STASKIEWICZ/East News

Ile pieniędzy dać dziecku na komunię? To pytanie, które zadaje sobie wiele osób. I chociaż przekazanie prezentu na pierwszą komunię świętą nie jest obowiązkowe, ponieważ jest to uroczystość religijna, a nie jubileusz, to decyduje się na to większość osób zaproszonych na wydarzenie.

Pieniądze nie są istotą pierwszej komunii świętej, ale trzeba pamiętać, że wyprawienie komunijnego przyjęcia oraz przygotowanie dziecka do uroczystości po prostu kosztuje. Co więcej, dzieci również liczą na prezenty od bliskich... Zawartość koperty powinna zależeć zatem od sytuacji finansowej gościa oraz ogólnie przyjętych norm.

Ile włożyć do koperty dziecku z dalszej rodziny?

O kwoty wręczane dzieciom na komunię zapytał Polaków portal vivus.pl. Wyniki wskazują, że goście z dalszej rodziny (ciocie, wujkowie), najczęściej przekazują dzieciom kwoty rzędu 200-300 zł. Osoby, z którymi dziecko jest bliżej związane, np. jeździ z nimi na wakacje, spędza z nimi wolne chwile, wręczają zwykle nieco więcej – średnio 500 zł.

"Poniżej 100 zł pieniędzy dawać już nie wypada – w takiej sytuacji lepiej wybrać skromny prezent" - informuje portal.

Jaki prezent dać dziecku na komunię?

Niektórzy, zamiast dawać dziecku pieniądze, decydują się na wręczenie mu prezentu. Inni dają dziecku jedno i drugie. Oto propozycje prezentów komunijnych z podziałem na chłopców i dziewczynki oraz różne zakresy cenowe.

Prezent komunijny dla chłopca

Dobrym pomysłem na prezent komunijny dla chłopca jest elegancko wydana Biblia lub złoty medalik. Dużą popularnością cieszą się również elektroniczne gadżety: telefony, małe konsole do gier, smartfony. Osoby dalsze dziecku mogą wręczyć mu różaniec, grę planszową lub zabawkę.

Dziadkowie i rodzice chrzestni często decydują się na prezenty o większej wartości, np. rowery, hulajnogi, komputery, tablety. Często praktykowanym rozwiązaniem są też prezenty związane z zainteresowaniami chłopca, np. piłką nożną (koszulki, korki, piłki, gadżety) albo grami.

Prezent komunijny dla dziewczynki

Jednym z najczęściej wybieranych prezentów komunijnych dla dziewczynki jest złoty medalik z Maryją. Kolejnym równie chętnie wybieranym upominkiem jest zegarek oraz pamiątkowy album z pierwszej komunii. Jeżeli dziewczynka ma przebite uszy, można pomyśleć o złotych lub srebrnych kolczykach.

Nieco więcej na prezenty wydają rodzice chrzestni, którzy wręczają dziewczynkom prezenty o dużej wartości: rowery, aparaty fotograficzne, komputery, telefony, rolki. Na podobne prezenty niekiedy decydują się dziadkowie. Dalsi krewni mogą kupić dziecku grę planszową, przedmiot związany z zainteresowaniami lub zabawkę.

Ile na komunię dają w kopercie dziadkowie?

Przyjmuje się, że dziadkowie dają na komunię nieco więcej od dalszych krewnych. Babcie i dziadkowie na ten prezent przeznaczają zwykle od 300 do 1000 zł jako para. Wysokość kwoty zależy od ich możliwości finansowych oraz wartości prezentów rzeczowych.

Ile na komunię dają chrzestni?

Chrzestni na komunię zwykle dają dziecku najwięcej. Do koperty wkładają kwoty rzędu 500 - 1500 zł, a oprócz pieniędzy wręczają dziecku pamiątkowy prezent: złoty medalik, Pismo Święte lub prezent praktyczny: komputer, rower.

Czytaj także: https://natemat.pl/411190,komunia-i-kosmetyczna-klauzula-sumienia-hybryda-dla-9-latki-nie-robie