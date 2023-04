Nightografia na medal. Po tym poznasz smartfon, który naprawdę UMIE robić zdjęcia w nocy

Od czasu swojego debiutu smartfony zrobiły gigantyczny skok w sztuce fotografii mobilnej. Naszymi kieszonkowymi aparatami możemy dziś robić zapierające dech w piersiach panoramy, piękne selfie z efektem bokeh czy ostre jak brzytwa zbliżenia fragmentów przyrody. Wciąż jednak istnieje dziedzina fotografii, w której wiele smartfonów sobie nie radzi. Mowa o robieniu dobrej jakości zdjęć w nocy.

Nightografia – tak Samsung definiuje sztukę wykonywania zdjęć nocnych za pomocą smartfonów. W tego rodzaju fotografii specjalizuje się seria smartfonów Galaxy S23. Materiały prasowe / Samsung

Przez długi czas fotografia nocna była traktowana przez producentów smartfonów po macoszemu. Jednak coraz częściej rozwijamy nasze życie towarzyskie i rozrywkowe w godzinach wieczornych i mamy potrzebę uwiecznienia tych chwil. Sztuka wykonywania zdjęć nocnych za pomocą smartfonów zyskuje na znaczeniu do tego stopnia, że projektująca telefony firma Samsung ukuła dla niej specjalny termin – nightografia.

Po czym poznać smartfon, który nie tyle robi JAKIEŚ zdjęcia w nocy, ile naprawdę UMIE je robić tak, że użytkownik ma wielką ochotę podzielić się nimi ze światem w social mediach? Kluczowymi aspektami tego zagadnienia są trzy kwestie: technologia samego aparatu, zaawansowanie współpracującego z nim oprogramowania AI oraz rozwiązania, które ogólnie wspomagają fotografię mobilną.

Pierwsze, na co należy zwrócić uwagę, to oczywiście rozdzielczość matrycy tylnego aparatu. Jeśli zależy nam na wykonywaniu wyraźnych zdjęć w nocy, to główny obiektyw z tyłu telefonu powinien być wyposażony co najmniej w moduł 50 MP. Większa powierzchnia światłoczuła, która pozwala uchwycić więcej światła w nocy, jest tu kolejnym tropem. Z kolei szybszy autofokus pozwoli złapać ostrość bez dużej ilości światła.

Smartfon do nightografii powinien też wyróżniać się bardzo wydajnym procesorem ze sztuczną inteligencją. Co to znaczy? W praktyce wykonywanie większej liczby zdjęć i scalanie ich najlepszych cech w jedną wersję fotografii, poprawianie szczegółów obiektu i odcieni kolorów oraz łączenie większej liczby pikseli w jeden duży przy słabszym oświetleniu.

Dla jakości zdjęć wykonywanych w nocy ogromne znaczenie ma optyczna stabilizacja obrazu. Jak wiadomo, drgania kamery telefonu powodują spadek utratę ostrości fotografii. Przy dodatkowo słabym świetle efekt końcowy pozostawia wówczas wiele do życzenia. By przeciwdziałać rozmazaniu nocnych ujęć, wskazany będzie smartfon z udoskonalonym czy wręcz podwójnym optycznym stabilizatorem obrazu (OIS).

Duży nacisk na fotografię nocną kładą smartfony z rodziny Samsung Galaxy S23 na czele z Galaxy S23 Ultra, najbardziej innowacyjnym ze wszystkich dotychczasowych smartfonów z serii Galaxy S. Model ten został wyposażony w główny aparat o rozdzielczości 200 MP (dla porównania podstawowy model Galaxy S23 ma matrycę 50 MP) ze znakomicie sprawdzającym się w ciemności laserowym autofokusem.

Znajdujący się na jego pokładzie procesor posiłkuje się zaawansowaną, obiektową sztuczną inteligencją, która analizuje każdy szczegół w kadrze, odpowiednio go rozjaśnia i poprawia jego kolory. Jej nowy algorytm przetwarzania sygnału obrazu (ISP) koryguje szumy psujące zdjęcia robione przy słabym oświetleniu. Nie będzie przesadą powiedzieć, że ta transformacyjna AI pozwala uchwycić prawdziwe kinowe nocne ujęcia.

Smartfon korzysta też z innowacyjnego, podwójnego optycznego stabilizatora obrazu, o zwiększonym zakresie ruchu – od 1,5 do 3 stopni we wszystkich kierunkach. To sprzętowe rozwiązanie znacząco podnosi ostrość na fotografiach wykonywanych w słabym świetle, od przysłowiowego zmierzchu do świtu. Co więcej, na drgania łapanego w kadrze obrazu o każdej porze dnia reaguje cały moduł aparatu.

Poza aparatem z większą liczbą megapikseli i rozbudowaną funkcją sterowania kreatywnego w dzień i w nocy najnowszy telefon z serii Galaxy S ma też inne atuty takie jak: duży 6,8-calowy wyświetlacz krawędziowy o zmniejszonej krzywiźnie, dedykowana pod najbardziej wymagające gry mobilne platforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dla Galaxy, bateria o pojemności 5000 mAh, wbudowany rysik S Pen i ekskluzywna aplikacja do edycji zdjęć Expert RAW. Wszystko zamknięte w aluminiowej obudowie z recyklingu.

Flagowa seria smartfonów Galaxy S23 składa się z trzech modeli: Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ oraz Galaxy S23. Wszystkie z nich występują w czterech matowych kolorach: czarnym, kremowym, zielonym i lawendowym. Od 17 lutego 2023 roku są one szeroko dostępne w Polsce u operatorów sieci i w handlu detalicznym online oraz w wersji Unlocked by Samsung na stronie sklepu Samsung.