Tragedia w Tel Awiwie. Zamachowiec wjechał w grupę turystów w parku

Jedna osoba nie żyje, a siedem jest rannych – taki bilans ofiar potwierdziły izraelskie służby po tym, jak w jednym z parków na terenie Tel Awiwu kierowca samochodu wjechał w grupę turystów. Auto przekoziołkowało, a napastnik chciał uciec. Został zastrzelony na miejscu. Do przeprowadzenia ataku przyznała się jedna z organizacji terrorystycznych.

Zamach terrorystyczny w Tel Awiwie. Samochód wjechał w turystów w parku Fot. AHMAD GHARABLI / AFP / East News

Do tragicznego zdarzenia doszło 7 kwietnia, kiedy w jednym z parków w grupę osób wjechał kierowca białego samochodu

Auto uzbrojonego zamachowca poturbowało łącznie osiem osób, z czego jedna zginęła na miejscu

Konflikt między zwaśnionymi od lat Palestyńczykami i Izraelczykami potęguje spiętrzenie żydowskiej Paschy, chrześcijańskiej Wielkanocy oraz muzułmańskiego ramadanu

Kierowca auta wjechał w grupę ludzi na terenie popularnego parku. Po całej akcji, w której zginęła jedna osoba, napastnik chciał uciec. Izraelskie służby miały dostrzec, że jest on uzbrojony, dlatego zastrzelono go na miejscu. Od razu uznano, że był to atak terrorystyczny, co potwierdzili sami zamachowcy.

Do dokonania zamachu przyznała się palestyńska organizacja terrorystyczna Islamski Dżihad. Dziennik "Haarec" przytoczył cytat, w którym napisano, że "atak w Tel Awiwie był naturalną i pełnoprawną odpowiedzią na zbrodnie okupanta popełniane na narodzie palestyńskim".

Ofiarami napastnika są turyści. Na miejscu zginął 30-letni Włoch, a pozostałe ofiary również nie pochodzą z Izraela. To już kolejna taka sytuacja w ostatnim czasie, dlatego polskie MSZ zaleca ostrożność. Wydano w tej sprawie komunikat:

"W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych za granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie mogło nawiązać z Państwem kontakt, a także udzielić niezbędnych informacji oraz pomocy. W sytuacjach nagłych istnieje możliwość kontaktu z konsulem w Tel Awiwie pod numerem telefonu dyżurnego: numer alarmowy wybierany z lokalnego telefonu stacjonarnego lub komórkowego: 0-54-744-4106, a numer alarmowy wybierany z Polski lub z polskiego telefonu komórkowego za granicą: 00972-54-744-4106" – informuje MSZ.

W piątek 7 kwietnia w Dolinie Jordanu doszło także do strzelaniny, w wyniku której zginęły dwie kobiety, a trzecia została ranna. Napastnicy ostrzelali ich samochód. Do nasilenia konfliktu na terenie zwaśnionej od lat Palestyny i Izraela ma prowadzić także aktualne spiętrzenie świąt. Jednocześnie trwa chrześcijańska Wielkanoc, żydowskie święto Paschy oraz islamski miesiąc postu ramadan.

W związku ze wzmożonymi atakami rząd Izraela zapowiedział, że podjęte zostaną środki bezpieczeństwa, w tym zmobilizowane będą dodatkowe oddziały wojskowe.