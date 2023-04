Chodziła po sklepie i szukała osoby, która zabije jej męża. Oferowała 30 tysięcy złotych

Policjanci z Bierunia w województwie śląskim zatrzymali 29-letnią kobietę, która próbowała nakłonić młodego mężczyznę do zabójstwa jej męża. Oferowała mu za to 30 tysięcy złotych. Została aresztowana.

Kobieta chodziła po sklepie i oferowała 30 tysięcy złotych za zabicie męża. Fot. Śląska Polija / Bieruń

Policja z Bierunia poinformowała, że 3 kwietnia do komendy miejskiej zgłosił się świadek, który poinformował, że przekazano pieniądze za zabójstwo nieznanego mężczyzny. Mundurowi ustalili, że 29-latka chodziła po sklepie i szukała osoby, która byłaby gotowa zabić jej męża. Oferowała za to 30 tysięcy złotych. Miała między innymi kilkukrotnie nakłaniać młodego mężczyznę do zabójstwa. Przekazała mu nawet część obiecanej kwoty. Nieznana jest jednak rola owego mężczyzny. "Bieruńscy śledczy ustalają charakter udziału mężczyzny w sprawie" – poinformowała policja z Bierunia.

29-latka została już zatrzymana. Usłyszała zarzut prokuratorski podżegania do zabójstwa. Na wniosek śledczych trafiła na trzy miesiące do aresztu. Grozi jej dożywotnie więzienie.