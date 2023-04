Taylor Swift rozstała się z miłością swojego życia? Oto piosenki, które napisała o Joe Alwynie

Internat aż huczy od pogłosek, że Taylor Swift rozstała się z Joe Alwynem (brytyjski aktor podobno zdradził ją m.in. ze swoją byłą dziewczyną). Fani są zdziwieni, tym bardziej że gwiazda muzyki pop wielokrotnie podkreślała, że jest on miłością jej życia, czemu poświęciła wiele swoich kawałków. Oto piosenki Taylor Swift o Joe Alwynie.

Piosenki, które Taylor Swift napisała o Joe Alwynie. Fot. zz/ Pluto/ STAR MAX/ IPx/ Associated Press/ East News/ zz/Patricia Schlein/STAR MAX/IPx/Associated Press/East News

Zgodnie z doniesieniami internetowych informatorów Taylor Swift miała rozstać się z Joe Alwynem, z którym była w związku sześć lat.

Fani są zdziwieni, gdyż piosenkarka wielokrotnie podkreślała, że jest on "miłością jej życia" i poświęciła temu wiele swoich kawałków.

Oto piosenki, które Taylor Swift napisała dla Joe Alwyna.

Reputation (2017)

". . . Ready For It?"

Taylor śpiewa w piosence o początkach jej relacji z Joem oraz o tym, jak nie chcieli się z niczym spieszyć. W teledysku znajdują się też nawiązania do brytyjskiego aktora, m.in. jego data urodzenia oraz imię zapisane chińskim alfabetem.

"End Game"

W "End Game" Taylor śpiewa o tym, że chciałaby być ze swoim partnerem już zawsze. Na szyi w teledysku nosi z kolei łańcuszek z literką "J", która jest dość jasnym odniesieniem do imienia "Joe".

"Delicate"

W kolejnej piosence z albumu "Reputation" Swift śpiewa o tym, jak starała się na początku związku z partnerem znaleźć jakieś prywatne miejsca, gdzie mogliby spędzać czas bez oczu natrętnych paparazzi. Taylor śpiewa również o "ciemnych jeansach i Nike'ach", w których wielokrotnie widziano Joe'ego oraz jego niebieskich oczach.

"Gorgeous"

Bardzo możliwe, że w "Gorgeous" Taylor śpiewa o swoim pierwszym spotkaniu z brytyjskim aktorem podczas MET Gali w 2016 roku. Swift ponownie wspomina oczy Joe'ego w kolorze "oceanu" oraz to, jak nabijała się z jego brytyjskiego akcentu.

"King of My Heart"

W tym kawałku Swift ponownie porównuje Alwyna do swoich ekschłopaków, oczywiście z korzyścią dla tego pierwszego. "Wszyscy ci chłopacy i ich drogie samochody / Ze swoimi Range Roverami i ich Jaguarami / Nigdy nie zabrali mnie tam, gdzie ty/". Taylor nie bez przyczyny wymienia te marki aut, gdyż to nimi jeździli jej poprzedni partnerzy (Calvin Harris i Tom Hiddleston).

"Dress"

W "Dress" Swift jakoby potwierdza, że pierwszy raz spotkała Alwyna podczas MET Gali, gdyż odnosi się do tego, jak obydwoje wtedy wyglądali. Piosenkarka wyznaje również, że Joe zakochał się niej, gdy była w jednym z najgorszych momentów swojego życia.

"Call It What You Want"

Swift śpiewa w tym kawałku, że ufa swojemu partnerowi, jak bratu. Wspomina też o tym, że chce "nosić jego inicjały wokół swojej szyi", co jest prawdą, biorąc pod uwagę wisiorek, który nosiła m.in. w teledysku do "End game".

"New Year's Day"

W "New Year's Day" Taylor śpiewa o tym, że chce być z Alwynem zarówno w dobrych, jak i złych chwilach swojego życia. Na koniec kawałka podkreśla, że chce z nim być już zawsze.

"Lover" (2017)

"Lover"

Tytułowy kawałek z albumu opowiada o tym, jak Taylor udało się znaleźć tego "jedynego" po licznych rozczarowaniach miłosnych. "Czy mogę iść wszędzie gdzie ty? / Czy możemy już zawsze być tak blisko? / Na zawsze" – śpiewa Swift w romantycznym tekście.

"Cruel Summer"

Zdaniem fanów w "Cruel Summer" Taylor śpiewa o tym, jak walczyła ze swoim uczuciami do Alwyna, gdy jeszcze spotykała się z Tomem Hiddlestonem pomiędzy majem a wrześniem 2016 roku. Ostatecznie jednak Swift wyznaje, że pogodziła się z nimi i wyznała Joemu miłość.

"I Think He Knows"

W "I Think He Knows" Taylor zdradza, że Alwyn wiedział, że się w nim zakochuje. Przywołuje jego "chłopięcy wygląd, który tak lubi u mężczyzn", "liryczny uśmiech" oraz oczy, których kolor tym razem określa jako "indygo".

"Paper Rings"

W tym kawałku Swift śpiewa, że jest gotowa, by związać się z kimś na dłużej. "Lubię błyskotki, ale ciebie mogłabym poślubić nawet z papierowymi obrączkami". Taylor wspomina również w tekście osobiste sytuacje, w jakich znalazła się z Alwynem.

"Cornelia Street"

W "Cornelia Street" Taylor wyraża nostalgię za wczesnym etapem jej związku z Alwynem, który był słodko-gorzki. Swift opowiada o poważnej kłótni i o tym, jak spakowała walizki, jednak Joe zatrzymał ją, by od niego nie odchodziła.

"London Boy"

"London Boy" to urocza piosenka, w której Swift śpiewa, że kocha swojego "londyńskiego chłopaka". Wspomina jego śmiech, dołeczki w policzkach oraz akcent, a także wspólne chwile, jakie spędzili w jego rodzinnym mieście.

"Daylight"

W "Daylight" Taylor wyznaje, że wreszcie znalazła miłość swojego życia po wszystkich wzlotach i upadkach. "Kiedyś wierzyłam, że miłość powinna być gorąca jak czerwony (...) Ale jest złota/ Jak dzienne światło" – śpiewa Swift, czym nawiązuje do swojego albumu "Red".

"All the Girls You Loved Before"

"All the Girls You Loved Before" to niewydana piosenka Swift, która miała się znaleźć właśnie na albumie "Lover". Piosenkarka dziękuję byłym dziewczynom swojego chłopaka, gdyż to dzięki nim stał się mężczyzną, którego ona pokochała.

Folklore (2020)

"Peace"

W wywiadzie dla magazynu "The Rolling Stone" Swift tłumaczyła, że "Peace" jest o tym, jak próbowała pogodzić swoje życie prywatne i publiczne, gdy zakochiwała się w Alwynie. "(...) nie mogę kontrolować, czy na zewnątrz w krzakach jest 20 fotografów, co robią, czy podążają za naszym samochodem i czy zakłócą nasze życie" – opowiadała Paulowi McCartneyowi.

"Invisible String"

W "Invisible String" Taylor śpiewa o młodości Joe'ego i swojej, gdy mieszkała w Nashville i pracowała w sklepie z jogurtami jako nastolatka. Wokalistka zastanawia się, czy istniała jakaś tytułowa "niewidzialna nić", która doprowadziła ich do siebie nawzajem.

"The Lakes"

"The Lakes" opowiada o tym, że Swift chce uciec od światła reflektorów i ukryć się ze swoją "muzą" nad jeziorem. Wiele osób uważa, że rzeczoną osobą jest właśnie Joe Alwyn, który zainspirował wiele jej miłosnych piosenek.

Evermore (2020)

"Long Story Short"

W "Long Story Short" śpiewa, jak wyglądało jej życie przed poznaniem Joe'ego. Taylor wyznaje, że kochała się w "niewłaściwych gościach" oraz dodaje, że po tych złych doświadczeniach teraz jest całkowicie oddana jemu.

Midnights (2022)

"Lavender Haze"

Jak przyznała sama Swift, do napisania tej piosenki zainspirował ją serial "Mad Men", w którym określenie "Lavender Haze" odnosi się do stanu zakochania. Taylor śpiewa w niej, jak starała się chronić swoją relację z Alwynem przed tabloidami i opinią publiczną.

"Snow on the Beach"

Piosenka, którą ze Swift śpiewa razem z Laną Del Rey jest o tym momencie zakochania, w którym orientujemy się, że druga strona darzy nas takimi samymi uczuciami. Jak tłumaczyła sama piosenkarka, "Snow on the Beach" jest o tym, jak surrealistyczne jest zakochiwanie się w kimś.

"Labyrinth"

W "Labyrinth" Taylor pochyla się z kolei nad tym, jaki lęk może wywoływać zakochiwanie się w kimś oraz strach przed tym, że to uczucie kiedyś minie. W tekście nawiązuje m.in. do wspomnianej wcześniej piosenki "Cornelia Street" z albumu "Lover".

"Sweet Nothing"

"Sweet Nothing" to piosenka, którą Taylor napisała wspólnie z Joem, który ukrywa się pod pseudonimem "William Bowery". Swift śpiewa w niej, że podczas gdy cały świat czegoś od niej chce, miłość Alwyna do niej jest bezwarunkowa, gdyż mężczyzna chce od niej "słodkiego niczego".

"Mastermind"

W "Mastermind" Taylor wyznaje, że od początku miała oko na Alwyna i że część interakcji pomiędzy nimi na początku ich relacji wcale nie była taka przypadkowa, jak na pierwszy rzut oka mogłaby się wydawać.