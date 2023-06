Wrzuć na czeski luz. Tak nasi sąsiedzi podchodzą do życia i inspirują do tego innych

"Kto się nie leni, temu się zieleni.". To śmieszne przysłowie wymyślili Czesi. I w sumie trudno się dziwić, że są oni akurat jego autorami. W końcu mamy do czynienia z narodem, który do perfekcji opracował styl życia, jaki można by potocznie określić mianem "czeskiego luzu". Jaka mentalność kryje się za lifestylem z kraju nad Wełtawą? I co my, Polacy, sądzimy o podejściu do życia naszych południowych sąsiadów?

Czechy to naród, który ma luźne podejście do życia i z optymizmem patrzy w przyszłość. Z inspiracji tym lifestylem marka Žatecký wystartowała z loterią "Wygraj roczną pensję i wrzuć na luz". Nastya Dulhiier / Unsplash

"Czeskiego luzu" nie należy utożsamiać z wieczną zabawą i beztroską, niedojrzałością czy brakiem odpowiedzialności w sytuacjach wymagających rozwagi. Wręcz przeciwnie. To raczej zbiorowe myślenie, które przejawia się zbalansowanym podejściem do życia. "Zbalansowanym", czyli takim, które potrafi połączyć zaradność, mądrość i determinację z dystansem, humorem i uśmiechem.

Tak, Czesi są radośni i pogodni. Mają wyborne poczucie humoru. Jak mało kto, potrafią korzystać z życia i przepadają za zabawą. Powiadają, że każdy Czech ma zawsze jakieś związane z rozrywkami plany na weekend, o których myśli już od samego rana w piątek, gdy jeszcze jest w pracy. W tych aktywnościach Czesi cenią kontakt z innymi, nie bacząc na różnice – są więc otwarci, tolerancyjni i gościnni.

Z drugiej strony Czechów cechuje daleko posunięty pragmatyzm i skupienie nad możliwościami wyjścia z pojawiających się problemów. Istotne jest jednak to, że ich pogoda ducha wyraża się w pozytywnym i optymistycznym podejściu do każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Mówiąc bardziej potocznym językiem, mieszkańcy Czech podchodzą na luzie do aktualnych czy przyszłych wyzwań.

– Jest takie czeskie słowo "klid". Oznacza spokój. Czesi go używają bardzo często. Nawet je zdrabniają, mówią: "klidek". Gdy coś nie idzie, gdy wszystko pędzi, gdy gonią terminy. Na wszystko jest magiczne słowo "klid". I faktycznie potem wychodzi, że mają rację, bo tak czy siak w końcu wszystko się jakoś układa – mówi 40-letni Sławomir, miłośnik Czech: czeskiej kultury, literatury, kina, muzyki i lifestyle'u.

To wyluzowane podejście do życia w wykonaniu Czechów zakłada przede wszystkim, by nie przejmować się na zapas. Nasi południowi sąsiedzi żywią bowiem przekonanie, że nawet jeśli pojawi się jakiś problem, to znajdzie się i jego rozwiązanie, dlatego nie warto się zawczasu "spinać". Zamiast myślówek w stylu "co to będzie?!" wolą wykorzystać ten czas i energię na spotkania w gronie znajomych, czy to w domu lub w pubie przy piwie.

Niektórzy właśnie w wieloletniej tradycji produkcji piwa, narodowego trunku Czechów, upatrują jeden z czynników, którzy ukształtował mentalny krajobraz tego społeczeństwa. Tę zależność wyraźnie widać na przykładzie miejscowości Žatec, czeskiego miasteczka nad rzeką Ohrzą. W tym "zawieszonym ponad czasem" miejscu mieszkańcy w niespiesznym rytmie opiekują się, jak mówią, najlepszym chmielem aromatycznym na świecie.

Skoro žatecki chmiel, który cieszy się uznaniem piwnych znawców z całego świata, uprawiany i pielęgnowany jest w atmosferze radości, spokoju i wiary w jego wyjątkowość, co przekłada się na jego światowy sukces, to czy do innych spraw w życiu też nie warto podchodzić na niezwykłym luzie i ze zdrowym optymizmem? Wydaje się, że wielu Czechów odpowiada twierdząco na tak postawione pytanie.

Choć my, Polacy, też słyniemy z zamiłowania do dobrej zabawy, potrafimy "wrzucić na luz", to czasami zdarza nam się martwić na zapas. Ten niepokój miewa paraliżującą moc, które sprawia, że wtedy spinamy się na myśl tego, co nas czeka. Od naszych sąsiadów moglibyśmy więc czerpać inspiracje, jak podchodzić do życia z większym dystansem.

