Niepokojące doniesienia z Chin. WHO poinformowało o pierwszym zgonie po zakażeniu H3N8

Klaudia Łyszkowska

Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o pierwszej znanej ofierze śmiertelnej wśród ludzi zakażonych wirusem ptasiej grypy H3N8. Ofiarą była 56-letnia Chinka. To trzeci przypadek takiej infekcji u ludzi. WHO zapewnia, że wygląda na to, iż "ten wirus nie ma zdolności łatwego rozprzestrzeniania się z człowieka na człowieka".