Mężczyzna podpalił się przed konsulatem Ukrainy w Krakowie

Przed konsulatem Ukrainy przy al. Beliny-Prażmowskiego 4 w Krakowie podpalił się mężczyzna. Z ustaleń RMF FM wynika, że wcześniej "nawoływał swoich rodaków do powrotu do kraju i walki z Rosjanami". Jego stan jest ciężki.

Karetka pogotowia, zdjęcie ilustracyjne fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER

RMF FM podaje, że do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 7:50 przed konsulatem Ukrainy przy al. Beliny-Prażmowskiego 4 w Krakowie. Mężczyzna, który podpalił się przy wejściu do budynku, ma 53 lata i jest narodowości ukraińskiej. "Lekarze określają jego stan jako ciężki" - ustaliła rozgłośnia.

Z pierwszych ustaleń wynika, że nim mężczyzna oblał się łatwopalną substancją i podpalił, nawoływał ukraińskich mężczyzn czekających w kolejce przed konsulatem i krzyczał do nich, by wrócili do swojego kraju i bronili Ukrainy przed Rosjanami.

"Gazeta Krakowska" podaje, że policjantom, którzy na co dzień pilnują bezpieczeństwa pod placówką dyplomatyczną, udało się pomóc mężczyźnie i ugasić ogień. "Poparzony, ale przytomny Ukrainiec został zabrany do szpitala" - relacjonują dziennikarze.

O sprawie powiadomiono prokuraturę.

