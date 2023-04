Zatoka Wraku pozostanie zamknięta. Na nic protesty mieszkańców Zakintos

Na początku marca turystów zszokowały pogłoski o tym, że Zatoka Wraku – wizytówka greckiej wyspy Zakintos, ma być w tegoroczne wakacje zamknięta. Kilka dni temu wydano w tej sprawie specjalne rozporządzenie. Nie są to wieści dobre dla urlopowiczów.

Zatoka Wraku to największa atrakcja greckiej wyspy Zakintos fot. Dimitris Mourousiadis / Pexels

Zatoka Wraku, nazywana również Plażą Nawajo (Navagio) to wizytówka Zakintos. Atrakcja znajduje się na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy, daleko od najpopularniejszych kurortów. Każdego dnia odwiedzają ją setki osób.

Plaża Nawajo znajduje się między wysokimi klifami. Można dotrzeć na nią jedynie drogą morską. Znakiem rozpoznawczym zatoki jest wrak kabotażowca MV Panagiotis, który 2 października 1980 roku utonął podczas sztormu.

Zatoka Wraku nie jest dla turystów bezpieczna

W marcu 2023 roku eksperci z Organizacji Planowania i Ochrony Antysejsmicznej (OASP) zarekomendowali zamknięcie plaży Nawajo i wprowadzenie na niej zakazu kąpieli. Wszystko ze względu na osuwające się klify.

- Bezpieczeństwo mieszkańców i gości jest dla nas najważniejsze. Decyzja o zamknięciu plaży została podjęta na podstawie nowych danych. Wzięto pod uwagę dużą liczbę odwiedzających ten obszar w sezonie turystycznym oraz erozję klifów – mówił minister turystyki Wasilis Kikilias.

Przypomnijmy, że w 2018 roku w Zatoce Wraku doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Siedem osób zostało ciężko rannych w wyniku osunięcia się klifu. Plażę zamknięto wtedy na kilka miesięcy, a za zdarzenie obwiniano miejscowe władze.

Kolejny raz Zatokę Wraku zamknięto dla zwiedzających we wrześniu 2022 roku, kiedy to doszło do trzęsienia ziemi o sile 5,4 stopnia w skali Richtera, przez co do wody runęła kamienna lawina.

Rozporządzenie w sprawie plaży Nawajo (Navagio)

Rada Regionalna zdecydowała, że Zatoka Wraku będzie dostępna dla turystów, ale pod pewnymi warunkami. W Dzienniku Urzędowym 2290/B/6-4-2023 czytamy, że zabronione będzie zakotwiczanie statków.

Do zatoki będzie można wpłynąć statkiem na określoną odległość, by zrobić zdjęcia, ale zabronione będzie cumowanie, wyskakiwanie ze statków, blokowanie ruchu. Nie będzie można też odpoczywać na plaży Nawajo i pływać w zatoce.

Kolejne ograniczenia dotyczą słynnego punktu widokowego znajdującego się na pobliskim klifie. Do końca października 2023 r. trzeba będzie zachować dystans minimum 10 m od krawędzi. Władze polecają odwiedzanie alternatywnych punktów widokowych, np. Kambi.

Poruszenie wśród mieszkańców Zakintos

Zamknięcie plaży Nawajo oraz Zatoki Wraku wzbudza ogromne emocje wśród okolicznych mieszkańców, którzy obawiają się, że taki zakaz może odbić się na popularności wyspy i ich zarobkach. Przypomnijmy, że plaża Nawajo jest jedną z najpiękniejszych plaż w Europie.

"Z pewnością jest to szok i cios dla wielu małych przedsiębiorstw. Będziemy czekać na dalszą debatę publiczną na temat »katastrofy morskiej«, ponieważ jesteśmy pewni, że będzie to poważny problem" - czytamy w lokalnym serwisie informacyjnym Zakynthos Informer.

Niezadowoleni są również przedstawiciele biur turystycznych organizujący wycieczki na plażę Nawajo i klify. "Będziemy nadal pływać do Zatoki Wraku, by zrobić zdjęcia z miejsca do tego wyznaczonego, a na kąpiele poszukamy alternatywy" - dodają otuchy turystom.

