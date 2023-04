Naszyjnik z pereł to dodatek pełen klasy dla faceta? Mężczyźni nie wstydzą się ich nosić

Jeśli noszenie pereł do tej pory kojarzyło wam się z kobietami tak eleganckimi i szykownymi jak Audrey Hepburn czy Coco Chanel, to rzeczywiście widok mężczyzny w naszyjniku z pereł może wydać się dość zaskakujący. Dzisiejsza moda jednak po raz kolejny udowadnia, że nawet tak kobiecy dodatek może okazać się kompletnie unisex. Nowy trend przyszedł zza oceanu, ale na dobre zadomowił się w Polsce. Oto jak nosić perły... po męsku.

Jak to bywa w przypadku trendów modowych, trudno określić, kto pierwszy wpadł na pomysł męskiej stylizacji, którą uświetni naszyjnik z pereł, ale nie zaskakuje pewnie fakt, że jak każda odważna moda ta również przyszła do nas z USA.

Muzycy Pharrell Williamas, Harry Styles czy Drake pokazali, że ten dodatek może świetnie pasować do różnych stylizacji, ale jeszcze ciekawszym jest fakt, że naszyjnika z pereł nie bali się nawet gracze jednego z najbardziej męskich sportów na świecie, a dokładnie baseballiści. Joc Pederson, zawodnik zespołu baseballowego ligi MLB Atlanta Braves wyszedł nawet na boisko ubrany w swój standardowy strój do gry, a na szyję zawiesił sobie właśnie sznur pereł.

Rozpisywało się o tym wiele portali i to nie tylko sportowych, jakby wydarzenie nabrało rangi skandalu. Co ciekawe, o zaprojektowanie "męskiego naszyjnika z pereł" gracz poprosił znanego projektanta biżuterii Gabe'a Arik'a, którego prace nosili już znani sportowcy. Do tej pory były to jednak sygnety czy bransoletki o klasycznym dla mężczyzn fasonie.

Peterson na słowa Arik'a, że perły są raczej dla kobiet, odpowiedział: "nie obchodzi mnie to, po prostu chcę nosić perły". Sportowiec usłyszał potem, że biżuteria naprawdę mu pasuje, a faktem jest, że tak działa to zawsze z elementami mody, które bywają ekstrawaganckie – wyglądają dobrze na osobach, które noszą je z pewnością siebie.

Biżuteria męska musi męskość udowadniać

Zauważyliście, jak kobieca biżuteria różni się od damskiej? W biżuterii dla kobiet pojawiają się motywy kwiatowe, wszelkie symbole miłości, jak serce, kluczyk czy kłódka. Dostępne są wszystkie kolory tęczy, wzory inspirowane naturą, sztuką czy przedmiotami codziennego użytku, jak kosmetyki czy książki. Co tymczasem "dozwolone" jest w biżuterii męskiej?

Wzory, które pojawiają się na sygnetach, bransoletkach czy wisiorkach to głównie kotwice, czaszki, kości czy węże – biżuteria opiera się nadal na konstrukcie męskości, w której odnosić można się do symboli budzących lęk, związanych z siłą, w ciemnych kolorach i o mocnych metalicznych wykończeniach.

W polskich sklepach z biżuterią od niedawna dostępne są modele bransoletek męskich, które opierają się na dodatkach bardziej wyszukanych niż skórzany rzemyk i wisiorek ze stali nierdzewnej. Jednak nawet bransoletki bardziej ekstrawaganckie, czyli te z kamieni szlachetnych dla mężczyzn nadal dostępne są raczej w trzech głównych kolorach: czarnym, szarym i białym. W porywach do granatowego.

Taki podział na biżuterię kobiecą i męską jest nie tylko ograniczający dla mężczyzn w wyrażaniu siebie poprzez modę, ale także opiera się na ograniczającym wzorcu, w którym "naszyjnik z kwiatuszkiem" może odebrać mężczyźnie męskość, tak jak kiedyś to było z różowym t-shirtem.

Jak widać, zmiany jednak postępują i doszły także do męskiej mody i biżuterii, bo mężczyzn z perłami na szyi można zobaczyć także na ulicach polskich miast. A biżuteria ta stała się tak popularna, że proponują ją nawet polskie marki, takie jak Apart.

Perły dla mężczyzn – jak nosić?

Jak jednak nosić naszyjnik z pereł? Kobiety, jeśli stawiają dzisiaj na dodatek w formie naszyjnika z pereł, łączą go zgodnie z tradycją ze stylizacjami dość eleganckimi. Np. stylizując się na Coco Chanel dobierają długi sznur pereł do czarnej prostej, ale eleganckiej bluzki albo krótki sznur łączą z jedwabną koszulą.

Mężczyźni wypracowali dwa główne style noszenia pereł – elegancki i casual. Ten drugi szczególnie upodobali sobie chłopcy i młodzi mężczyźni – krótki naszyjnik z drobnych białych pereł noszony może być nawet do czarnego albo kolorowego t-shirtu lub szarej oversize'owej bluzy.

W wersji eleganckiej krótki naszyjnik z pereł łączony jest w męskich stylizacjach ze swetrem lub golfem. Nie musi być też samodzielną biżuterią – dobrze sprawdzi się w towarzystwie innego naszyjnika o różnej długości np. dłuższego nieśmiertelnika czy naszyjnika zakończonego dużym wisiorkiem np. w kształcie krzyża. Perły mogą być także noszone do golfa, swetra, płaszcza czy marynarki. W zależności od stylizacji mogą ugrzecznić elegancki look lub dodać mu zadziorności.

Czy męskie perły muszą być prawdziwe? Nie ma to wpływu na kształt naszej stylizacji i odpowiedź na to pytanie zależy wyłącznie od nas. Możemy wybrać naszyjnik z prawdziwych białych bądź czarnych pereł, którego cena będzie się wahać od 200 do 500 złotych albo zamówić sztuczne perły w dowolnym internetowym sklepie, w którym nie wydamy na niego więcej niż około 30-40 złotych.

Perły dla mężczyzn są przede wszystkim drobne, naszyjnik jest krótki – ma od 45 do 60 cm. Odważniejsi panowie decydują się na białe i naturalne z charakterystycznym wykończeniem. Jeśli obawiasz się takiej jawnej perłowej stylizacji – możesz spróbować z perłami czarnymi bądź granatowymi, które bardziej przypominają kamienie lawowe. Nie ma jednak powodów, by się bać – biżuteria nie musi mieć płci.