Toksyczni ludzie potrafią naprawdę uprzykrzyć życie. Tutaj dowiesz się, jak sobie z nimi radzić

"Z tysięcy pacjentów, którzy trafili do mojego gabinetu w wyniku chorób spowodowanych przewlekłym stresem, u większości najpoważniejszą przyczyną ich stanu byli inni ludzie". Tym odkryciem dzieli się Dr Tim Cantopher na łamach swego najnowszego poradnika. Jeśli szukacie skutecznych sposobów na toksycznych ludzi, ta książka jest właśnie dla was.

Książka "Toksyczni. Jak radzić sobie w trudnych relacjach", której autorem jest Tim Cantopher, to poradnik psychologiczny przybliżający tematykę toksycznych ludzi i sposobów radzenia sobie w relacjach z takimi osobami. Christian Erfurt / Unsplash

Kim są toksyczni ludzie? Jak twierdzi, dr Cantopher, nie należy traktować ich zamiennie z psychopatami czy socjopatami. To raczej grupa pośrodku "normalności" i "nienormalności", która przejawia psychopatyczne cechy w ograniczonym stopniu. Ludzie ci potrafią wykrywać dobre dusze i zatruwać im życie strumieniem nieżyczliwości, manipulacji i niewrażliwości.

Dr Cantopher dostrzegł paradoks – dostępna literatura poradnikowa jest dosyć skąpa w kwestii takich osób, a przecież niemal każdy z nas ma w swoim otoczeniu kogoś, kto stale przysparza stresu i wprawia w złe samopoczucie. Amerykański psychiatra postanowił więc wypełnić tę niszę książką pt. "Toksyczni. Jak radzić sobie w trudnych relacjach".

Najnowszy poradnik autora wielu bestsellerowych pozycji na temat zdrowia psychicznego rozpoczyna się od prawdziwej historii jednej z jego pacjentek. Helen (imię zmienione) to kobieta, która jednego dnia musi pogodzić wszystkie obowiązki z "życzeniami" matki, męża i przyjaciółki. Udaje jej się to, ale kosztem jej potrzeb. Jest więc więźniem toksycznych ludzi.

Taką właśnie "życiową" formą wyrazu przez cały poradnik posługuje się jego twórca. Najnowszy tytuł poczytnego specjalisty z zakresu psychiatrii to nie zbiór przegadanych wywodów psychologicznych na abstrakcyjny dla wielu temat. To przede wszystkim przegląd toksycznych sytuacji na zaczerpniętych z życia bardzo wyrazistych przykładach.

Helen jest więźniem. Niektóre osoby z jej otoczenia są toksyczne. Ta książka skierowana jest właśnie do niej i do wielu takich jak ona. Helen sama zbudowała sobie to więzienie. Za kraty w oknach nie odpowiadają ani jej przyjaciółka, ani matka, ani mąż, tylko ona. Drzwi celi nie są zamknięte na klucz. Helen musi się jednak nauczyć przez nie przechodzić. I właśnie temu ma służyć ta książka. Jeżeli Helen będzie potrafi­ła rozpoznawać toksycznych ludzi i w miarę możliwości ich unikać albo w zdrowy sposób sobie z nimi radzić, stanie się wolna. TIM CANTOPHER Fragment książki "Toksyczni. Jak radzić sobie w trudnych relacjach", Dom Wydawniczy REBIS

Poradnik został podzielony na trzy części. W pierwszej autor przybliża podstawowe pojęcia psychologiczne, które wyjaśniają, co determinuje zachowania jednostek i grup. To niezbędne informacje przed lekturą kolejnej części zawierającej kluczową wiedzę. A za taką należy uznać opisy typów toksycznych nie tylko ludzi, ale także miejsc, rodzin i sytuacji.

Ze środka książki dowiecie się m.in. jak niebezpieczna jazda czeka was w towarzystwie "jądra chaosu", kim są "gracze" i jak rozpoznać "wampiry energetyczne". Przeczytacie też, jakie sygnały świadczą o tym, że trafiliście do toksycznego miejsca pracy. Ponadto odkryjecie podwaliny toksyczności w rodzinach (praźródle wielu ludzkich nieszczęść) oraz sytuacje, w których utknięcie prowadzi do cierpienia i szkodzi dobrostanowi.

Kiedyś pracowałem z naprawdę toksycznym człowiekiem. Był taki nie tylko wobec mnie – choć przyznaję, że przez pewien czas miał na mnie wyjątkowo negatywny wpływ – ale w stosunku do niemal wszystkich osób, z którymi miał kontakt. Nigdy nie przegapił oka­zji, by manipulując sytuacją, obrócić ją na swoją korzyść. Wszyst­kich krytykował i dyskredytował. Był nieuczciwy i niegodny zaufa­nia. Kiedy kwestionowano jego postępowanie, stawał się naprawdę groźny. Współpracownicy się go obawiali i – o ile mi wiadomo – w pracy nie nawiązał z nikim bliskich relacji. TIM CANTOPHER Fragment książki "Toksyczni. Jak radzić sobie w trudnych relacjach", Dom Wydawniczy REBIS

Trzecia część to clou całego poradnika, czyli zbiór pożytecznych wskazówek, jak radzić sobie z toksycznością. Prowadzeni przez autora nauczycie się ustanawiania jasnych granic w relacjach z toksycznymi ludźmi, opanowania trzech kluczowych umiejętności (relaksacja, uważność, analiza transakcyjna) i dokonywania zdrowych dla siebie wyborów.

Skuteczne strategie postępowania autor wskazuje w odniesieniu do zarówno ogólnych sytuacji, w których występują toksyczne zachowania, jak i konkretnych typów toksycznych ludzi. W tym drugim przypadku ekspert powiela wcześniej przytoczone przykłady, ale tym razem podaje krok po kroku, jak wyjść obronną ręką ze starcia z tymi przeciwnikami.

Poradnik psychologiczny "Toksyczni. Jak radzić sobie w trudnych relacjach" znajdziecie już w najlepszych księgarniach stacjonarnych i internetowych, w tym na oficjalnej stronie jej polskiego wydawcy. Książka, która na naszym rynku wydawniczym zadebiutowała 11 kwietnia 2023 roku w cenie 39,90 zł, ukazała się nakładem Domu Wydawniczego REBIS.