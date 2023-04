5 miejsc na ciele, po których każdy pozna, ile naprawdę masz lat. Dbasz o ich jędrność?

Przed zmarszczkami nie da się uciec. Większość z nas wie, że ich powstawanie przyspiesza wystawianie się promienie słoneczne i niewystarczające nawilżenie. Stosujemy więc kremy, sera, maseczki, ale wyłącznie na twarz. Tymczasem to inne miejsca na ciele zdradzają nasz prawdziwy wiek. Oto 5 miejsc, o których nawilżenie lepiej zadbać już teraz.

Zmarszczki – 5 miejsc na ciele, po których widać, ile masz lat Fot. Pexels

To jasne, że zmarszczki ujawniają nasz wiek, jednak wcale nie tylko te na twarzy

Większość z nas zapomina o nawilżaniu miejsc takich jak kolana czy łokcie

Zmarszczki dzielimy na 4 różne typy – oto jak powstają i jak z nimi walczyć

Bardzo często mówimy o zmarszczkach mimicznych, czyli tych, które powstają podczas ruchów mięśni twarzy. Pojawiają się one między 25. a 30. rokiem życia, zlokalizowane są pomiędzy nosem a ustami, dookoła oczu i na czole. Pamiętamy więc o nawilżaniu czy zabezpieczaniu twarzy przed promieniowaniem słonecznym.

Rzadziej mówimy za to o pozostałych 3 typach zmarszczek, które pojawiają się nie tylko lub w ogóle nie na twarzy. Zmarszczki posłoneczne powstają na skutek szkodliwego działania słońca, towarzyszą im zazwyczaj przebarwienia lub odbarwienia skóry. Zmarszczki senne wynikają z ułożenia skóry podczas spania. A zmarszczki grawitacyjne są spowodowane naturalnym procesem starzenia się naszej skóry.

Na jakie miejsca na ciele musimy zwracać uwagę w kontekście zmarszczek lub inaczej – które miejsca na ciele zdemaskują, ile naprawdę mamy lat? Oto lista.

1. Skóra pod oczami

Wiedzieliście, że zmarszczki pod oczami pojawiają się już w wieku 25 lat? Niestety tak, bo ta część skóry jest szczególnie narażona na powstawanie zmarszczek. Skóra pod oczami jest niezwykle cienka i podatna na wszelkie podrażnienia.

Poza tym mało tam tkanki tłuszczowej, a skóra ta narażona jest jeszcze na zmarszczki mimiczne, bo przecież nieustannie mrugamy i poruszamy naszą skórą w tych rejonach. Dlatego tak ważne jest stosowanie dobrego kremu pod oczy czy specjalnych ujędrniających płatków. Ale także dieta i wystarczające nawodnienie! Często zmarszczki te są szczególnie widoczne u palaczy i osób o odwodnionej skórze.

2. Dekolt i szyja

Nawet jeśli nasza cera jest zadbana, ujędrniona czy wygładzona zabiegami medycyny estetycznej, to nasz wiek zdradzi zdecydowanie skóra na szyi oraz na dekolcie. Dlaczego skóra szyi i dekoltu jest tak narażona na zmarszczki, plamy czy przebarwienia?

Bo jak każda z omawianych 5 części ciała zawiera mniej tkanki tłuszczowej i gruczołów łojowych. W strukturze skóry jest też mniej elastyny i kolagenu. Przede wszystkim jednak zaniedbujemy te obszary – rzadko na skórę szyi i dekoltu nakładamy maseczki, żele czy kremy. Tym bardziej filtr UV, który latem jest niezbędny. Następnym razem nakładając krem na twarz, pomyśl o jednym z 5 najbardziej narażonych na zniszczenie skóry miejsc.

3. Kolana

Brzmi to zaskakująco, ale kolana naprawdę pokazują nasz wiek – zmarszczki pojawiają się na nich już po 30. roku życia. Skóra na nich naturalnie jest wiotka i ulega ciągłemu rozciąganiu z powodu tego, że ciągle nimi poruszamy.

Co więcej, kolana są tą częścią kończyny dolnej, na której również odkłada się tkanka tłuszczowa – może ona dawać efekt opadającej skóry. Zmarszczki w tym miejscu są największym problemem wiosną i latem, gdy możemy pokazać więcej ciała. Jak sobie z nim radzić? Masażem wykonywanym regularnie przy użyciu balsamu do ciała, olejku, regularnym nakładaniu kremu.

4. Łokcie

Częściej niż o zmarszczkach na łokciach, mówimy raczej o suchości tej części ciała. Nic dziwnego, bo podobnie jak w przypadku kolan skóra znajduje się na miejscach, które cały czas pracują, a jednocześnie nie może liczyć na żadne nawilżenie – nieustannie jest też ocierana przez ubrania. Dlatego warto zająć się nawilżeniem i natłuszczeniem także tej części ciała.

5. Dłonie

Dłonie są szczególnie narażone na powstawanie zmarszczek ze względu na kontakt ze środkami czystości czy wszelkie prace przez nas wykonywane. Poza tym nie rozpieszcza ich mróz, wiatr czy słońce. Niewiele części ciała tak zmienia się pod względem jędrności, jak dłonie.

Wystarczy spojrzeć na dłonie młodej osoby i staruszki, by zobaczyć, że te różnią się nie tylko kolorem, stanem skóry, jędrnością, ale też fakturą. Dlatego musimy chronić cienką skórę na dłoniach przed słońcem. Tak – warto nakładać filtr UV także na dłonie! Co poza tym? Dzisiaj w drogeriach możemy znaleźć nawet maseczki do skóry dłoni i takie produkty warto przetestować.

Aby jak najdłużej cieszyć się gładką skórą (nie tylko) pod oczami, należy unikać: