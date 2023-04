Gwiazdy "Rodziny zastępczej" na wspólnym zdjęciu po latach! Bardzo się zmieniły?

"Rodzina zastępcza" to kultowy polski serial, którego pierwszy odcinek wyemitowano aż 24 lata temu! Ale jak zmieniły się gwiazdy hitu Polsatu? Jarosław Boberek, Monika Mrozowska i Misheel Jargalsaikhan opublikowali zdjęcie po latach. Jak dziś wyglądają posterunkowy, Majka i Eliza?

Jak zmienili się aktorzy z "Rodziny zastępczej"? Fot. Kadr z "Rodziny zastępczej" / Polsat

"Rodzina zastępcza" wystartowała w 1999 roku i szybko stała się uwielbianą przez widzów produkcją Polsatu. Serial komediowy opowiadał o losach rodzinny Kwiatkowskich, której trzon stanowili rodzice: Anka (zmarła 2010 roki Gabriela Kownacka) i Jacek (Piotr Fronczewski). Para miała dwójkę biologicznych dzieci: Majkę (Monika Mrozowska) i Filipa zwanego Fifim, w którego wcielał się Sergiusz Żymełka.

Kwiatkowscy postanowili przygarnąć chłopca o imieniu Romek, w którego wcielił się Aleksander Ihnatowicz. Do tytułowej rodziny zastępczej trafiły jeszcze dwie dziewczynki: Zosia (Misheel Jargalsaikhan) i Eliza (Aleksandra Szwed). W serialu przewijał się wierny towarzysz sporej familii Śliniak, czyli pies rasy dog z Bordeaux. Częstym gościem w ich domu był zaprzyjaźniony policjant (Jarosław Boberek) i siostra Anki – Ula, którą grała Maryla Rodowicz.

Popularność produkcji Polsatu była tak wielka, że doczekała się aż 18 sezonów i 329 odcinków (a do tego czterech specjalnych), co czyni z "Rodziny zastępczej" jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali. W 2004 roku "Rodzina zastępcza" doczekała się nowego tytułu "Rodzina zastępcza plus", która nie tylko mocniej skupiła się na sąsiadach Kwiatkowskich, czyli Alutce i Jędruli (Joanna Trzepiecińska i Tomasz Dedek), ale przedstawiła też nowe dzieci pod opieką Anki i Jacka: Dorotkę, Wojtka, Piotra i Pawła.

"Rodzinę zastępczą" zakończono w 2009 roku, jednak mimo upływu lat (ostatni odcinek wyemitowano ponad 13 lat temu) ciepła komediowo-obyczajowa produkcja wciąż jest z sympatią wspominana przez fanów. To już kultowy tytuł w świecie polskich seriali.

Jak wyglądają dziś aktorzy z "Rodziny zastępczej"? Posterunkowy, Eliza i Majka po latach

Przez lata aktorzy "Rodziny zastępczej" stali się sobie bliscy jak... rodzina. Bliskie relacje starają się utrzymywać, chociażby serialowe siostry Majka, Zosia i Eliza, czyli Monika Mrozowska, Misheel Jargalsaikhan i Aleksandra Szwed, które na planie produkcji spędziły dzieciństwo.

Kilka dni temu niezwykłe zdjęcie opublikowała na Instagramie Misheel Jargalsaikhan, która od czasów "Rodziny zastępczej" rzadko pojawia się na ekranie czy "ściankach". Serialowa Eliza spotkała się nie tylko z Moniką Mrozowską, ale również Jarosławem Boberkiem, czyli uwielbianym posterunkowym. Wszyscy szeroko uśmiechali się do wspólnego "selfie".

"Kocham Śródmieście, ale dzisiaj stwierdziłam, ze Mokotów tez jest całkiem fajny. Mieszka tam moja Przyjaciółka @monikakingamrozowska, a na spacerku spontanicznie można spotkać kolejnego Przyjaciela, który tak jak Monika napisała pod swoim postem jest jak wino" – napisała serialowa Eliza. Mrozowska udostępniła bowiem na swoim profilu zdjęcie z tego samego spotkania.

Fani rozpłynęli się w komentarzach i nie zabrakło nostalgii. "O jej ale fajnie, przypomniał mi się ulubiony film z dzieciństwa. Aż łza się w oku kręci. Brakuje pani Kownackiej. Fajnie byłoby, gdyby ktoś chciał nakręcić 'Rodzinę zastępczą' po latach", "To były piękne czasy, szkoda że nie ma już takich seriali", "Super jak za starych czasów", "Widząc Was mam przed oczami dzieciństwo" – pisali internauci.