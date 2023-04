Prawicowy radny oburzony strojami nastolatków. "Młodzież ubiera się nieprzyzwoicie"

Choć przepisy dość jasno mówią o tym, że to szkoły decydują w statucie, jak wyglądać ma ubiór uczniów, styl niektórych nastolatków zwrócił uwagę jednego z podlaskich radnych. Sławomir Potocki z Białej Podlaskiej skrytykował styl młodych ludzi i zarzucił "brak przyzwoitości" głównie nastoletnim dziewczynom. Apel prawicowego samorządowca wzbudził sporo kontrowersji wśród społeczości szkolnej w mieście.

Radny Potocki o "nieprzyzwoitym ubiorze młodzieży". Chce konsekwencji Fot. Andrzej Hulimka / REPORTER

Kontrowersyjne poglądy Sławomir Potocki wygłosił podczas sesji rady miejskiej

Zdaniem radnego Zjednoczonej Prawicy powinno się egzekwować "przyzwoity strój" dla uczniów

Potocki zaznaczył, że "dziewczęta nie mają przyzwoitości"

Ostre słowa prawicowy radny skierował do nastolatków. Jak zaznaczył, ubierają się oni w sposób jego zdaniem niegodny i o ile nie da się z tym niczego zrobić "na ulicy", o tyle szkoły powinny zabrać się za sprawę.

– Dużymi krokami idzie wiosna. Wszyscy kulturalni czy trochę myślący ludzie znają określenie "przyzwoitość". Chciałbym zaapelować do wydziału edukacji, do pana naczelnika, o wyegzekwowanie przepisów, które funkcjonują w szkołach. Mianowicie o przyzwoity strój dla uczniów – powiedział Potocki, którego cytował "Dziennik Wschodni".

"Nieprzyzwoity ubiór" tyczy się tylko dziewczyn?

Słowa radnego z Białej Podlaskiej bezpośrednio wskazują na płeć. Jak zwrócił on uwagę, zarzut tyczy się głównie dziewcząt.

– To, że chodzą sobie po ulicy, to już jest ich sprawa, że nie mają przyzwoitości. Ale w ten sam sposób ubierać się do szkoły? To jest bardzo nieprzyzwoite. A idzie lato, będzie jeszcze gorzej pod tym względem. Być może młodzież w dzisiejszym czasie już nie rozpoznaje i nie wie, co jest przyzwoite, a co nie, ile ciała można odkryć, a ile trzeba schować – stwierdził Potocki, cytowany przez "Dziennik Wschodni".

Sprzeciw nauczycieli i uczniów

Słowa radnego dość nie pozostały bez echa. Głos w sprawie od razu zabrali przedstawiciele władz w zakresie edukacji, nauczycieli i rodziców.

Do sprawy odniósł się naczelnik wydziału edukacji magistratu Stanisław Romanowski, który wyjaśnił radnemu, kto odpowiada za kwestie ubioru uczniów i pod jakie przepisy to podchodzi.

– W przypadku, gdy na terenie szkoły nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju [mundurków - red.], to zgodnie z prawem oświatowym, zasady ubierania się uczniów określa statut szkoły – wyjaśnił. Dodał również, że "nauczyciel może zwrócić uwagę uczniowi, jeżeli strój nie jest zgodny z tym określonym w statucie szkoły".

Nauczyciele, przynajmniej niektórzy, niekoniecznie jednak popierają stanowisko radnego. Jak powiedział jeden z nich, a przy okazji radny Koalicji Obywatelskiej, pchają mu się na usta różne komentarze.

– Mógłbym to skomentować na wiele sposobów, przyzwoitych i mniej przyzwoitych. Ale uważam, że radny nie jest i nie powinien być "strażnikiem przyzwoitości". Najlepiej jakby każdy był strażnikiem swojej przyzwoitości, na swoim podwórku, w swoim domu i rodzinie. A mieszanie do tych spraw urzędu zakrawa już na lekki fundamentalizm – zaznaczył Michalczuk. Stanowisko nie spodobało się także mamie trójki dzieci i zarazem feministce oraz lokalnej działaczce Izabeli Rozmysł. – Pan radny chyba pomylił wolny kraj z radykalnymi krajami islamu. Nikogo nie powinno obchodzić, jak ubiera się dana osoba – powiedziała w gazecie.

– Nieważne czy to jest dziewczynka, czy chłopak, kobieta czy mężczyzna. Nie można zabronić kobietom noszenia mini spódnicy, tak jak nie można zabronić mężczyznom noszenia krótkich spodenek – podkreśliła. – To nie krótka spódniczka czy bluzeczka gwałci, wyśmiewa czy wytyka palcami– zaznaczyła.

Ostatni raz w Polsce obowiązek mundurkowy pojawił się w 2007 roku z inicjatywy ówczesnego ministra edukacji Romana Giertycha, ale w 2008 roku zrezygnowano z pomysłu. Aktualnie to szkoły decydują statutowo o ubiorze uczniów.