Tajemnicza śmierć trzech mężczyzn i psa w Unisławiu. Są wyniki sekcji zwłok

W połowie kwietnia media obiegła informacja o odkryciu trzech ciał i psa w domu jednorodzinnym w Unisławiu (woj. kujawsko-pomorskie). Każda ofiara znaleziona została w innym pomieszczeniu domu. W poniedziałek prokuratura podała przyczynę ich śmierci.

Znana jest przyczyna śmierci trzech osób w Unisławiu. Fot. OSP Unisław

14 kwietnia Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Chełmnie otrzymała informację o śmierci trzech osób w Unisławiu – wsi położonej w województwie kujawsko-pomorskim.

W piątek znaleziono ciała trzech osób w Unisławiu

– Ze słów osoby zgłaszającej wynikało, że w domu przy ul. Rzemieślniczej w Unisławiu doszło prawdopodobnie do zatrucia tlenkiem węgla – powiedział wówczas serwisowi chelmno.naszemiasto.pl mł. kpt. Kasper Korczak, oficer prasowy KP PSP w Chełmnie.

Na miejscu okazało się jednak, że sprawa jest znacznie trudniejsza do wyjaśnienia. W budynku znaleziono ciała dwóch mężczyzn w wieku 63 lat, jednego 28-latka oraz psa. Każde ciało miało znajdować się w innym pomieszczeniu. Co więcej, tamtego dnia strażacy nie potwierdzili obecności tlenku węgla w domu.

Jak się jednak okazuje, że to właśnie tlenek węgla był przyczyną ich śmierci. Sekcja zwłok wskazała na taką przyczynę zgonu, a śmierć miała nastąpić wiele godzin wcześniej.

Trzech mężczyzn zatruło się tlenkiem węgla

Informację w tej sprawie przekazała PAP szefowa Prokuratury Rejonowe w Chełmnie Grażyna Wiącek. Jak mówiła, wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że mężczyźni zmarli na skutek zatrucia czadem, a jeden z nich mógł umrzeć także w wyniku spożycia zbyt dużej ilości alkoholu.

– W tym domu nie było podłączenia energii elektrycznej, a była czerpana z agregatu prądotwórczego na benzynę. Znajdował się on w garażu przyległym do mieszkania, a w domu w zasadzie wszystkie ciągi wentylacyjne były niedrożne – wyjaśniła agencji prasowej prokurator. W domu tym przebywała też 62-latka, ale jej nic się nie stało.

Straż przypomina, jak bardzo czad jest niebezpieczny

Państwowa Straż Pożarna przypomina, że tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia.

"Potencjalne źródła czadu w pomieszczeniach mieszkalnych to kominki, gazowe podgrzewacze wody, piece węglowe, gazowe lub olejowe i kuchnie gazowe" – czytamy w jednym z ostrzeń wydanych przez strażaków. Podkreślają oni też, że w niewietrzonych pomieszczeniach bardzo łatwo może dojść do tragedii.

Co ważne, tlenek węgla dostaje się do organizmu przez układ oddechowy, a następnie jest wchłaniany do krwioobiegu. W układzie oddechowym człowieka tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną 210 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.