Tajemnicza śmierć żołnierza w Radomiu. Prokuratura wszczęła dochodzenie

W 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu odkryto ciało żołnierza – podaje Polsat News. Nieoficjalnie wiadomo, że ciało mężczyzny znaleziono w jednym z kontenerów mieszkalnych. Przyczyny śmierci wyjaśnia prokuratura.

Śmierć żołnierza w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Fot. Wojciech Olkuśnik / East News / zdjęcie poglądowe

Prokuratura wszczęła dochodzenie po tym, jak na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu znaleziono ciało żołnierza – podał Polsat News. Informację potwierdził por. Paweł Kłosowski, rzecznik jednostki, do której należał wojskowy. – Doszło do takiej sytuacji, zmarł żołnierz naszej jednostki – przekazał. – Rodzinie zmarłego udzielono wszelkiej możliwej pomocy – dodał przedstawiciel jednostki. Według nieoficjalnych informacji Polsat News zwłoki odkryto w kontenerze mieszkalnym, należącym do 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Ciało odkryto w poniedziałek rano. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Podjęto próby reanimacji, jednak żołnierza nie udało się uratować. Przyczyny śmierci wojskowego nie podano do publicznej wiadomości. Lekarze pogotowia ratunkowego stwierdzili u mężczyzny zatrzymanie akcji serca.

Zmarły żołnierz służył w 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie. Dokładne okoliczności tej sprawy nie są jasne. Badanie przyczyny zgonu prowadzą biegli. Dochodzenie w sprawie śmierci żołnierza prowadzi Wydział ds. Wojskowych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów.