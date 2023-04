"O panie!". W lasach pojawiły się maślaki, jak to możliwe, że wyrosły tak wcześnie?

Miłośnicy grzybobrania byli w szoku, gdy zobaczyli zdjęcie udostępnione na Facebooku przez pana Łukasza. Mieszkaniec Nowej Dęby w woj. podkarpackim natknął się podczas spaceru po lesie na maślaka. Możliwe, że to pierwszy okaz w tym sezonie. Jakim cudem wyrósł tak wcześnie?

Maślaki nie wyrastają zwykle w kwietniu fot. Piotr Kamionka / East News

Pan Łukasz z Podkarpacia znalazł w kwietniu maślaka

Zbieranie grzybów większości osób kojarzy się z wczesną jesienią. Największy ich wysyp następuje na przełomie października i września. To wtedy grzybiarze zrywają się o piątej rano, żeby znaleźć najlepsze okazy. Ich nieodłącznym atrybutem są wiklinowe koszyczki i małe nożyki.

Niektórzy miłośnicy grzybobrania do lasu wyruszają już w czerwcu i maju. Co prawda w leśnych zaroślach nie uświadczą wtedy dorodnych prawdziwków, ale zawsze mogą natknąć się na kurki, pieprzniki i maślaki. Jednak, żeby znaleźć grzyby w kwietniu, trzeba mieć wielkie szczęście

O takim szczęściu może mówić pan Łukasz z miejscowości Nowa Dęba w woj. podkarpackim. Mężczyzna podczas kwietniowego spaceru po lesie zauważył wielkiego maślaka. Zdjęcie opublikowane przez niego na popularnej grupie na FB nazwanej "Grzybiarze", zaskoczyło wszystkich.

Maślaki kwietniu to szok. Wszystko przez globalne ocieplenie

Znalezisko miało miejsce późnym popołudniem 17 kwietnia w powiecie tarnobrzeskim. Pan Łukasz dodał, że uwieczniony na zdjęciu grzyb nie był jedynym znajdującym się w okolicy. Jego kolega chwilę później znalazł kolejne dojrzałe okazy.

"Serioo? Teraz?", "Aż mi serce szybciej zabiło", "O panie, trzeba będzie jechać do lasu!" - komentowali zaskoczeni grzybiarze.

Rzeczywiście maślaki nie są typowym widokiem o tej porze roku. Według atlasu grzybów sezon na nie zaczyna się dopiero w czerwcu. Do ich wzrostu w kwietniu najprawdopodobniej przyczyniła się ciepła zima.

Przypomnijmy, że przez globalne ocieplenie grzyby mogą zacząć pojawiać się w miejscach, w których wcześniej ich nie było, a także pojawiać się w nietypowych dla siebie porach roku. Mogą też stanowić zagrożenie dla ludzi, którzy nie są na nie odporni.

Grzybiarze zacierają ręce. Maślaki to jedne z najsmaczniejszych grzybów

Maślak jest grzybem szeroko rozprzestrzenionym. Występuje na obszarach o klimacie umiarkowanym, a także w Ameryce Południowej, Australii i na Nowej Zelandii. W Polsce jest jednym z najczęściej zbieranych grzybów.

Najłatwiej znaleźć go w lasach iglastych. Zazwyczaj rośnie w pobliżu sosen, z których korzeniami współżyje. Występuje od maja do października, ale przy ciepłych zimach, może pojawić się nawet w grudniu.

Maślaki są jednymi z najsmaczniejszych grzybów w Polsce. Można je dusić, smażyć i marynować. Popularna jest też jajecznica z maślaków, zupa krem i sosy do mięs na bazie grzybów.

Idealna pogoda dla maślaków to taka, gdy w dzień pada deszcz, następnie przychodzi ciepła noc bez opadów. Właśnie z taką pogodą mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach, co przyczyniło się do wysypu maślaków.

Czytaj także: https://natemat.pl/zdrowie/371619,zatrucie-muchomorem-sromotnikowym-najwazniejsze-informacje