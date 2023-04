Doda i Nergal spotkają się na Fryderykach? Artystka wymownie odpowiedziała na sugestie

Wielkimi krokami zbliża się kolejna gala rozdania Fryderyków. Wśród artystek, które mają wystąpić podczas wydarzenia ma być Doda. Tego samego dnia na scenie zaprezentuje się zespół Behemoth, w którym gra Nergal. Czy dawna para zapozuje do zdjęcia? – pytają fani. Rabczewska wymownie odpowiedziała.

Fryderyki 2023 zostaną wręczone już 22 kwietnia podczas Gali Muzyki Rozrywkowej i Jazzu w Gliwicach

Na scenie Areny Gliwice wystąpi m.in. Doda i zespół Behemoth z Nergalem

Czy jest szansa na ich wspólne zdjęcie? Artystka dosadnie odpisała na te sugestie fanów

Fryderyki 2023: Doda i Nergal na jednej scenie. "Może wspólna fota"

Czujni fani dopatrzyli się, że w trakcie nadchodzącej gali wręczenia Fryderyków, po raz pierwszy od rozstania Doda i Nergal będą mieli okazję wystąpić na scenie tego samego wydarzenia.

Kiedy Rabczewska w mediach społecznościowych poinformowała, że wystąpi na imprezie, to część fanów ruszyła z gratulacjami. Jednak znaleźli się także tacy, którzy zastanawiali się, jak Doda zareaguje, kiedy spotka swojego byłego.

"Może wspólna fota z Nergalem? Internety by oszalały" – zareagował jeden z internautów. Sama zainteresowana nie zostawiła tego bez odpowiedzi. "Ma wystarczająco ze mną ze szpitala" – odparła.

Historia Rabczewskiej i Nergala

Przypomnijmy, że Doda i lider grupy Behemoth zaczęli randkować w 2009 roku. Ich związek od początku był pod bacznym okiem mediów, które z zaciekawieniem przyglądały się ich relacji. Szczególnie intensywnie miało to miejsce, kiedy wyszło na jaw, że artysta jest chory.

W 2010 roku u Negrala zdiagnozowano białaczkę. Było to kilka miesięcy po tym, jak zaręczyli się z Rabczewską. Piosenkarka dodawała otuchy ukochanemu i walczyła o jego powrót do zdrowia. Była aktywnie zaangażowana w poszukiwanie dawcy szpiku dla narzeczonego.

Z czasem Adam Darski czuł się coraz lepiej. Ich związek z Dodą nie miał się niestety tak dobrze. Zdecydowali o zakończeniu go po dwóch latach znajomości. Wokalistka nie ukrywała, że czuła się zraniona. "Moje poczucie godności jest zdeptane, oplute i obs*** na oczach całej Polski. Nie tylko przez mojego byłego męża. Mój były narzeczony zostawił mnie po tym, jak uratowałam mu życie, po tym, jak schudłam i wypadły mi wszystkie włosy z głowy. Ponieważ po pół roku, kiedy okazało się, że jest chory na białaczkę, zostawiłam wszystko. Ważne było tylko to, żeby on przeżył i się wyleczył" – wyznała piosenkarka w programie "12 kroków do miłości".

"Nie spałam k*** miesiącami, jeździłam na koncerty tylko po to, żeby zbierać dawców szpiku. Robiłam wszystko. (...) A on już w tym czasie pisał do innej d***. I zostawił mnie w Dzień Kobiet. Jak tylko się wyleczył" – zakończyła przykrą dla siebie historię Doda.

A co na temat rozstania z Dodą pisał Darski? "Myślę, że Dorota podczas mojej choroby w dużej mierze zrezygnowała z siebie. I ja i ona nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jak wiele nas to siły kosztowało. Pewnie więcej ją, bo moje cierpienia były bardziej natury fizycznej" – oznajmił w swojej książce.

"U istoty związku dwojga ludzie leżą kompromisy, a mam wrażenie, że nie w każdym aspekcie byliśmy na nie gotowi. Chcieliśmy zachować swoje miejsca, swoją przestrzeń życiową. Może nie powinienem tego mówić, ale już podczas choroby zaczęło do mnie docierać, że bardzo wiele z tej przestrzeni oddałem Dorocie albo po prostu wyzbyłem się pewnych rzeczy dla niej, nie dla siebie. Jednocześnie nie czując się z tym tak naprawdę komfortowo" – wyznał.