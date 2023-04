Mąż Witek na OIOM-ie. Dziennikarze Radia Zet ujawniają kulisy spotkania z marszałek Sejmu

Mąż Elżbiety Witek zajmuje miejsca na OIOM-ie w Legnicy od dwóch lat. Informację na ten temat podało Radio Zet. Teraz dziennikarze ujawniają, jak wyglądał przebieg spotkania z marszałek Sejmu.

Elżbieta Witek. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Radio Zet dowiedziało się, że Stanisław Witek od dwóch lat przebywa na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w szpitalu w Legnicy

Zanim tekst na ten temat ukazał się na stronie radia, dziennikarze rozmawiali z marszałek Sejmu. Teraz ujawniają przebieg tego spotkania

Jak czytamy na stronie radia, do spotkania dziennikarzy śledczych Radia ZET i RadioZET.pl Mariusza Gierszewskiego i Radosława Grucy z Elżbietą Witek doszło w Sejmie 6 kwietnia. Wcześniej dziennikarze wysłali do niej pytania. "Osoba zapraszająca na spotkanie od razu zaznaczyła, że rozmowa będzie się odbywać w trybie "off the record" – podano.

Spotkanie dziennikarzy Radia Zet z Elżbietą Witek

Podczas spotkania Witek poinformowała, że to co mówi, nie jest do publikacji i że przedstawia informacje dotyczące bardzo prywatnej sfery.

"Po zakończeniu spotkania, autorzy tekstu pozostawili pytania na stoliku, przy którym odbywała się rozmowa, na które nie doczekali się oficjalnej odpowiedzi. Po publikacji Radia ZET Elżbieta Witek ujawniła fakt spotkania oraz zarzuciła dziennikarzom, że otrzymali w trakcie rozmowy z nią odpowiedzi na wszystkie pytania" – czytamy w relacji radia z tego spotkania.

Rozgłośnia poinformowała też, że "dziennikarze Radia ZET czują się zwolnieni z umowy, dotyczącej formuły spotkania i dlatego ujawniają niektóre fakty z rozmowy z marszałek Sejmu".

Radio Zet: Witek znała personalia córki zmarłej pacjentki

Podano też, jak wynika z relacji na stronie radia, że w trakcie spotkania Elżbieta Witek nie raz wymieniła nazwisko znała personalia córki zmarłej pacjentki, która złożyła zawiadomienie do prokuratury. Radio Zet informuje, że marszałek stwierdziła, że to osoba, która składa donosy.

Radio do czasu publikacji tekstu nie "otrzymało też od marszałek Witek i Prokuratury Okręgowej w Legnicy odpowiedzi na pytania, dotyczące tego, kto i w jakim trybie przekazał marszałek dane osobowe osoby składającej zawiadomienie do prokuratury".

Jak informowaliśmy w poniedziałek, prokuratura nie podejmie się śledztwa w sprawie blokowania przez męża Elżbiety Witek miejsca na OIOM-ie w Legnicy. Informacja o tym, że mąż marszałkini zajmuje miejsce od dwóch lat, wypłynęła właśnie po zgłoszeniu sprawy śledczym. Ci jednak uznali, że nie ma podstaw do tego, by postępowanie wszcząć.

Reporter Radia Zet Mariusz Gierszewski na swoim Twitterze przekazał, że decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa prokuratura uzasadniła tym, że córka zmarłej pacjentki nie jest osobą pokrzywdzoną w tej sprawie. Odebrano jej tym możliwość odwołania się do sądu od decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa.

Rodzina zmarłej pacjentki stała na stanowisku, że miejsce na OIOM-ie od kilkunastu miesięcy zajmuje mąż marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Faktycznie, jak potwierdzono, Stanisław Witek od blisko dwóch lat jest pacjentem legnickiego szpitala, a na oddziale intensywnej terapii jest tam jedynie dziesięć miejsc.

Do sprawy odniosła się sama marszałek. Jak powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" Elżbieta Witek, jej mąż nie mógł zostać dotąd przeniesiony.

– Były ośrodki, które mogły rehabilitować intensywnie takiego pacjenta, jak mój mąż, ale musiałby być na własnym oddechu, a nie pod respiratorem. Oddałabym wszystko, żeby go stamtąd zabrać, żeby mógł samodzielnie oddychać. Czekam na dzień, kiedy usłyszę od lekarza, że będę mogła go przenieść – cytowała ją gazeta.